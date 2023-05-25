"О многих вообще не было никакой информации": Зеленский – о сегодняшнем обмене

Также президент отметил нацгвардейцев, сбивших на Запорожском направлении два вражеских Су-25.

Президент Владимир Зеленский вечером 25 мая традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Обмен пленными

Зеленский напомнил, что сегодня из российского плена удалось вернуть еще 106 наших воинов, сражавшихся на Бахмутском направлении.

"Очень важно то, что о многих из этих 106 людях вообще не было никакой информации — они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли. Вернули домой. Восемь офицеров, 98 солдат и сержантов", — подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил наших бойцов, которые обеспечивают наличие соответствующего обменного фонда.

"Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", – сказал Зеленский.

Достижения на международной арене

Президент Зеленский провел встречу сегодня в Киеве с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Стороны обсудили ужесточение нашей обороны бронетехникой, а также авиационную коалицию.

Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

"Сегодня Финляндия отправила новый пакет оборонной поддержки – уже 16-й. Общий объем этого пакета – более 100 миллионов евро", – добавил Зеленский.

Кроме того, он рассказал о важном решении Совета Евросоюза для Украины – еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию.

"Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24 года. И это новый этап секторальной интеграции нашей экономики – Украины и всего Европейского Союза, то, что однозначно делает нас всех в Европе сильнее. В процессе нашего продвижения в Евросоюз такую либерализацию – пока временную — мы должны сделать постоянной, и без всяких исключений и ограничений. Собственно, как это должно соответствовать духу единой и свободной Европы — без барьеров", — отметил Зеленский.

Ситуация на фронте

"Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии. Спасибо двум нашим особо метким воинам. Кстати, один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету. Спасибо, ребята! Молодцы", – рассказал президент.

На Донецком направлении отличились 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 18-й и 137-й отдельные батальоны морской пехоты и 74-й отдельный разведывательный батальон.