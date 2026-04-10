О планах Путина, дедлайнах от США и когда Украине будет труднее всего: главное из разговора Зеленского и журналистов

Президент Владимир Зеленский: главные тезисы / © Associated Press

Когда закончится война и как продолжаются переговоры о ее окончании, какими могут быть гарантии безопасности для Украины, зачем президент Зеленский ездил на Ближний Восток — об этих и других важных вопросах, волнующих большинство украинцев, глава государства дал ответ в беседе с журналистами, который состоялся 9 апреля.

ТСН.ua собрал самые важные тезисы по этой встрече.

Буферная зона: есть ли угроза из Приднестровья и Беларуси

Зеленский подтвердил, что россияне хотят иметь так называемую «буферную зону» вдоль всей границы — и не только своей, но и вдоль украинско-белорусской границы.

Что касается Приднестровья, то Зеленский не видит там угрозы, несмотря на недавнее заявление заместителя главы ОП Павла Палисы.

«Русские» хотят иметь буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это тоже и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет. Относительно Приднестровья: честно говоря, на сегодняшний день не вижу там угрозы», — отметил он.

Фронт: какие города хочет захватить РФ в апреле

Президент Зеленский раскрыл планы РФ захватить три города до конца апреля.

«Угроза там, где есть скопления русских военных. Сегодня мы видим скопления на других направлениях — на юге, на Запорожском направлении. Главная их цель неизменна — Покровское направление. Для них это (Покровск — Ред.) важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важно, потому что там наша линия обороны и наши рубежи», — говорит Зеленский.

Президент рассказал, что недавно с главкомом ВСУ Сырским и начальником Генштаба Гнатовым смотрели на новые российские военные карты. По их данным, до конца апреля россияне планируют захватить Дружковку, Константиновку, Покровск.

«Это невозможно, но они уже не в первый раз определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой — у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для русских это сделать», — оценил Зеленский.

В то же время он предупредил, что прифронтовые громады оккупанты продолжат обстреливать. В частности, Херсонщину, Днепропетровщину — особенно Никополь. Также последуют удары по Одессе.

Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они будут пытаться это делать. Когда погода будет хуже, больше будут применять дроны», — предупредил глава государства.

Пасхальное перемирие и обмен пленными

К сожалению, Зеленский не увидел ответа от российской стороны на украинское предложение о прекращении огня на Пасху.

«Об обмене: сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей», — сказал он.

Ультиматут Запада не бить по российской нефти

Президент также рассказал о просьбах партнеров прекратить удары по российским НПЗ.

«Не буду говорить, кто нас об этом просил. Но партнеры просили это факт. Просили на разных уровнях: от политического до военного руководства. При блокировании Ормузского пролива партнеры вышли с разными сигналами в те или иные страны, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то увеличить возможности транзита, а нас уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что его ответ был категоричен, поэтому Украина не прекратила эти удары.

Глава государства уверен, что если вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было, россияне — банкроты.

«Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год — они банкроты», — заверил он.

Зеленский предупредил РФ: если россияне хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить удары.

Результаты визитов в Турцию и страны Ближнего Востока

Зеленский назвал 4 ключевых вопроса, которые обсудил с главой Турции Реджепом Эрдоганом:

Первый вопрос . Саммит НАТО, который будет в этом году в Турции, и место Украины в нем.

Второй вопрос : трехсторонняя встреча на уровне лидеров в Турции.

Третье . Зеленский сообщил, что они с Эрдоганом «согласили общий интерес в одном крупном энергетическом проекте Украина — Турция». Но что это за проект, он не уточнил.

Четвертое. «Договоренности со странами Ближнего Востока и региона Залива. Что-то похоже мы будем делать в сотрудничестве с Турцией», — сообщил он.

Что касается Сирии, куда Зеленский недавно совершил исторический визит, то стороны договорились сотрудничать в сфере продовольственной безопасности.

Кроме того, продолжаются переговоры о сотрудничестве с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает усилить безопасность этих стран своими технологиями, в том числе дронами-перехватчиками, в обмен на энергетическое и оборонное сотрудничество.

«За нашу поддержку и экспертизу мы получим разные вещи. Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где есть финансовые договоренности. Все это усилит нашу энергетическую стабильность — есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины», — сказал Зеленский.

Зачем Россия блокирует Телеграм

Зеленский предполагает, что РФ может закрыть Telegram, чтобы создать условия для принятия непопулярных решений. По его мнению, это два противоположных решения — либо мирное соглашение, непопулярное в некоторых ультраправых кругах РФ, либо наоборот — экскалация и новая волна открытой мобилизации в России.

«На мой взгляд, это два основных сценария, но, конечно, могут быть другие мотивации. И скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал Путин», — сказал он.

Самое опасное время для Украины

Зеленский предупреждает, что если Путин выберет путь деэскалации, то удастся провести трехстороннюю встречу в формате Украина-США-РФ. Он прогнозирует ее проведение в апреле, мае или июне.

В то же время РФ усилит давление на фронте, поэтому этот период будет очень тяжелым для Украины.

«Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы в выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн — ориентировочно август. То есть это время весны — лето будет таким непростым политически, дипломатично. Может быть давление на Украину. И на поле боя тоже он будет», — объяснил президент.

Как защитить Украину от грядущего нападения РФ, если удастся достичь перемирия

Президент Владимир Зеленский представил стратегию «безопасного щита», которая должна сделать невозможным повторное вторжение России.

«Я не верю, что „русские“ не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, рисков у нас будет меньше, — сказал Зеленский.

Есть ли кризис в Верховной Раде и когда будут выборы

Глава государства заверил, что «никакого кризиса в монобольшинстве не было», несмотря на заявления политологов и оппозиционных нардепов.

«Нужно максимально нейтрализовывать тех, кто действительно хочет кризиса в парламенте. Я никого сейчас не виню, не называю группы, партии, людей, но можно увидеть, кто и в чем действительно заинтересован», — уверен Зеленский.

Также президент считает, что разговоры о выборах «подрывают единство».

«Кто-то, кстати, в парламенте и среди политиков постоянно подбрасывает вопрос выборов. Тратят на это силы, ресурс, деньги. Но самое страшное — тратят на все это единство. Потому что любой сигнал, например, о необходимости так называемой коалиции единства, говорит миру и врагу о том, что единства нет… Также это сигнал „русским“, что еще немного нужно — и они снесут это правительство. Разве это разумно?», — размышляет Зеленский.

Выборы в Венгрии

Зеленский прямо не комментировал заявление вице-президента США, выдвинувшего серьезное обвинение Украине, заявив, что якобы Украина хочет повлиять на венгерские выборы. Но заверил, что выборы в Венгрии — это внутреннее дело этой страны, к чему Украина не имеет никакого отношения.

Также Зеленский пообещал, что Украина отремонтирует нефтепровод «Дружба», как этого требуют Венгрия и Словакия, получаемые им российской нефтью. Украина пойдет на это, если будет разблокирована помощь ЕС.