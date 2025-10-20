О "Томагавках" и не только: Зеленский раскрыл детали разговора с европейскими партерами после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он говорил на встрече с журналистами.

Украинский лидер подчеркнул, что в европейских странах также есть собственные «Томагавки».

«Вопрос же не просто в „Томагавках“ как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь», — сказал он.

Зеленский добавил, что европейские лидеры хотят обратиться с соответствующей просьбой к президенту США, и отметил, что постоянно находится в тесной координации с ними.

«Мы вместе выстраиваем нашу общую позицию, и дальше они тоже будут обращаться в разных форматах к Соединенным Штатам Америки», — подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что над вопросом дальнобойного оружия надо работать, поскольку Москву очевидно напугала перспектива решения по «Томагавкам».

«Соответствующее оружие есть не только у США, и если США делают шаг вперед, „русские“ понимают, что я договорюсь в Европе о „Томагавках“ и о другом необходимом оружии», — сказал он.

Президент Украины также сообщил, что во время разговора с европейскими партнерами, так называемой «Вашингтонской группой», в которую входят не только представители Евросоюза, но и Норвегии и Великобритании, обсуждалась предстоящая встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште.

«Это как одна семья, семья с соответствующими шагами, ценностями и позицией к Украине. Они так же к этому относятся: если это мир, то все равно где встречаться, это правда, но главное — чтобы был результат. Если это какая-то непонятная конфигурация, то надо разбираться», — прокомментировал он.

Напомним, европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.