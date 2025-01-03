О Трампе, втором президентском сроке и окончании войны: главное из интервью Зеленского для телемарафона

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью национальному телемарафону рассказал о главных достижениях Украины в 2024 году, а также упомянул об отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом.

ТСН.ua собрал основные заявления.

О Трампе

Трамп может быть решительным и способен помочь Украине остановить Путина, считает президент Зеленский.

"Трамп может быть решительным. Я думаю, для нас это самое главное, что он, его качества, они такие. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина… Более справедливо сказать — помочь нам остановить Путина".

О мире и гарантиях безопасности

Зеленский считает, что справедливый мир для Украины – евроинтеграция и гарантия безопасности. "Справедливый мир для нас – это понимание, что мы в ЕС и понимание, что у нас есть мощные, сильные гарантии безопасности… Безусловно, любые гарантии безопасности без США, я считаю, это слабые гарантии безопасности".

Он отметил, что справедливый мир подразумевает сильную Украину. Это серьезные гарантии безопасности, недопущение того, что Путин снова придет с агрессией. Это сильная армия – это не то, на что рассчитывает Путин, 40 000-50 000 призыва – мы понимаем, что с такой армией война разрушит, не будет больше независимой Украины".

О выборах

Выборы в Украине можно провести только после окончания горячей фазы войны и в сильной позиции для Украины и с сильной армией, заявил Зеленский.

"Во время военного положения выборов не может быть или нам нужно менять законодательство", — объяснил он.

Второй срок

Зеленский планирует принять решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от того, как закончится война с РФ.

"Я не знаю, как закончится эта война. Я считаю, что если я сделаю больше, чем я могу, то тогда, наверное, я буду на это смотреть более положительно. Для меня это не фокус сегодняшнего дня. Это не есть для меня сегодняшней целью", — сказал он.

О переговорах с Путиным

Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет переговоров и пытается любыми способами избежать их.

"Он цепляется за любой момент, чтобы не сесть за стол переговоров со мной. И в этом и история – в принципе, он не хочет никакого диалога", — сказал он.

Зеленский считает, что для России прямые переговоры будут проигрышем, потому что не выполнена задача по оккупации Украины.

Достижения Украины 2024 года

Зеленский подытожил ключевые достижения Украины за 2024 год и отметил устойчивость украинского народа. Он подчеркнул, что самое главное достижение – сохранение независимости страны. Зеленский также выразил гордость за то, как украинцы проявили себя в условиях полномасштабного вторжения.

О мире

По словам Зеленского, что сегодня среди союзников есть те, которые "запутались" в своей позиции относительно Украины и России. И задача Украины на 2025 год объединить всех вокруг себя.

"Если позиция Америки, верим в это, будет сильной вокруг Украины, нам будет легче объединить всех. Потому что европейцы прям очень сильно смотрят на мнение президента США, нового президента. От него многое зависит. Я думаю, Путин боится его (Трампа — ред.), поэтому и делает именно такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля все-таки дошли до администрации Трампа", — отметил он.

О развертывании миротворцев ЕС в Украине

Украина поддерживает развертывание европейских миротворцев на своей территории, но такая миссия не должна заменять членство Украины в НАТО.

Президент напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон инициировал размещение французских военных на территории Украины, однако, по его словам, "одной Франции недостаточно": "Мы бы не хотели, чтобы это была одна-две страны, если дойдет до этой инициативы. Это не значит, что размещенные европейские силы исключают будущее Украины в НАТО".

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