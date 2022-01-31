ОАЭ перехватили выпущенную из Йемена ракету во время визита президента Израиля

Через полчаса после атаки ОАЭ сообщили об уничтожении пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Эль-Джауф.
Объединенные Арабские Эмираты утром в понедельник, 31 января, во время официального визита президента Израиля Ицхака Герцога перехватили выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету.
Об этом со ссылкой на информагентство WAM сообщает The Associated Press.
Отмечается, что "атака не привела к каким-либо потерям, поскольку обломки баллистической ракеты упали за пределами населенных пунктов". По данным Гражданского агентства управления воздушным движением страны, инцидент также не повлиял на авиаперевозки в ОАЭ.
Главный прокурор ОАЭ предупредил, что люди, снимающие или публикующие изображения инцидента, будут привлечены к уголовной ответственности.
Приблизительно через 30 минут после атаки Миниобороны страны обнародовало кадры уничтожения пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Эль-Джауф.
В издании отмечают, что попытка ракетных обстрелов еще больше обостряет напряженность в Персидском заливе на фоне крушения ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами и многолетней войны в Йемене.
Заметим, что это уже третья подобная атака со стороны йеменских повстанцев-хуситов за последние недели. Так, на прошлой неделе эмиратские и американские силы запустили ракеты-перехватчики, чтобы отразить нападение хуситов на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.
За неделю до этого беспилотники и ракеты хуситов нанесли удар по топливному составу Национальной нефтяной компании Абу-Даби, в результате чего три человека погибли, а еще шестеро получили ранения.
Напомним, что повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.