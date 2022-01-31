ОАЭ перехватили выпущенную из Йемена ракету во время визита президента Израиля

ОАЭ перехватили выпущенную из Йемена ракету во время визита президента Израиля

Через полчаса после атаки ОАЭ сообщили об уничтожении пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Эль-Джауф.

Объединенные Арабские Эмираты утром в понедельник, 31 января, во время официального визита президента Израиля Ицхака Герцога перехватили выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету.

Об этом со ссылкой на информагентство WAM сообщает The Associated Press.

Отмечается, что "атака не привела к каким-либо потерям, поскольку обломки баллистической ракеты упали за пределами населенных пунктов". По данным Гражданского агентства управления воздушным движением страны, инцидент также не повлиял на авиаперевозки в ОАЭ.

Главный прокурор ОАЭ предупредил, что люди, снимающие или публикующие изображения инцидента, будут привлечены к уголовной ответственности.

Приблизительно через 30 минут после атаки Миниобороны страны обнародовало кадры уничтожения пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Эль-Джауф.

В издании отмечают, что попытка ракетных обстрелов еще больше обостряет напряженность в Персидском заливе на фоне крушения ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами и многолетней войны в Йемене.

Заметим, что это уже третья подобная атака со стороны йеменских повстанцев-хуситов за последние недели. Так, на прошлой неделе эмиратские и американские силы запустили ракеты-перехватчики, чтобы отразить нападение хуситов на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.

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За неделю до этого беспилотники и ракеты хуситов нанесли удар по топливному составу Национальной нефтяной компании Абу-Даби, в результате чего три человека погибли, а еще шестеро получили ранения.

Напомним, что повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.