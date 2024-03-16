Об угрозах Путина и поддержке Украины в войне: главное из эксклюзивного интервью Макрона

Президент Франции рассказал о своем взгляде на мировую политику, Россию и войну в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал эксклюзивное интервью украинским телеканалам 1+1 и "Мы — Украина".

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Во время интервью он рассказал о своем взгляде на мировую политику, Россию и войну в Украине.

Французский президент заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр.

Кроме того, Макрон во время интервью заявил, что его страна делает все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию в полномасштабной войне. Он подчеркнул, что не может быть продолжительного мира, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины.

"Россия не может и не должна выиграть эту войну. И наша цель – это вернуть постоянный мир в Европу", — сказал он.

Также президент Франции прокомментировал угрозы российского диктатора Путина. Он заявил, что Франция готова отреагировать на новый виток эскалации, если он будет.

"Если будет новый виток эскалации – мы будем готовы отреагировать в целях безопасности Европы и украинцев", — заявил Макрон.

Кроме того, Макрон заявил, что Франция и Германия придут к общему мнению о том, как помогать Украине. В частности, это касается инициатив, выдвинутых 26 февраля в Париже.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не исключает пути переговоров и дипломатии. В частности, он готов выслушать диктатора Путина, если он решит позвонить ему.

Также лидер Франции объяснил, почему РФ не должна выиграть войну против Украины. Он заявил, что Европа должна объединиться и продолжить поддерживать Украину, чтобы не выиграла Россия, иначе это будет иметь последствия.

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон заявил о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайшем году.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что заявления Макрона об отправке войск в Украину имеют важное значение как психологический элемент сдерживания.

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