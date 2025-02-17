Об Украине без Украины: что известно о встрече руководства США и РФ в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии встретятся представители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации.

Их встреча вызвала значительный резонанс в мировой политике, в частности, из-за отсутствия украинской делегации на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не получила официального приглашения на эту встречу, что вызвало беспокойство в украинских властных кругах. Зеленский заявил, что любые переговоры без участия Украины неприемлемы, поскольку они могут привести к решениям, не учитывающим интересы страны.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua

Переговоры в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля 2025, что лично встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщало издание The Hill.

Такое заявление Трамп сделал через несколько часов после телефонного разговора с главой РФ.

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Reuters сообщало, что цель встречи – начать переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.

Впоследствии стало известно, что во вторник, 18 февраля в Эр-Риарде состоится встреча делегаций США и России на уровне чиновников, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники и NBC News.

Встреча подтверждают российские СМИ и отмечают, что стороны будут обсуждать подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Издание Reuters отмечает, что переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых за многие годы личных встреч на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами и должны предшествовать встречи между Трампом и Путиным.

Участники встречи

По данным американских СМИ от США на встрече будут:

государственный секретарь Марко Рубио;

советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц;

специальный посланник с Ближнего Востока Стив Виткофф.

Известно, что 17 февраля Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию.

Как сообщили РосСМИ в составе российской делегации будут:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Также, по словам Ушакова, к российской делегации может присоединиться генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Димитриев.

Агентство CNN отмечает, что Королевство Саудовская Аравия планирует сыграть наибольшую роль в переговорах Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации по завершению войны в Украине.

В СМИ заверили, что получили информацию о подробностях переговоров от неназванных источников в королевстве. Собеседник журналистов пояснил, что королевство не будет страной, просто предоставляющей услуги как площадку для мирных переговоров. В то же время власти будут активно участвовать в контактах США и РФ. Команду саудитов-посредников возглавит советник национальной безопасности.

"Реальные мирные переговоры"

Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье 16 февраля заявил, что Украина и Европа примут участие в любых реальных переговорах по прекращению войны Москвы.

Он считает, что встреча США с Россией на этой неделе шанс увидеть, насколько серьезно настроен президент России, пишет Reuters.

Ранее он заявлял, что ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир, передает BBC.

Также он подчеркнул, что "одна встреча не решит" войну, а официальный переговорный процесс, выступающий посредником между Украиной, Россией и третьими сторонами, еще не налажен.

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"В конце концов, все дойдет до определенной точки – если это будут настоящие переговоры, а мы пока до этого не дошли, – но если это произойдет, придется вмешиваться Украине, потому что именно она испытала вторжение, и придется вмешиваться европейцам, потому что имеют санкции против Путина и России", – сказал Рубио.

Ранее стало известно, что американские власти передали европейским чиновникам анкету, в которой, среди прочего, спрашивало, сколько военнослужащих они могли бы выделить для обеспечения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Планируемые переговоры в Саудовской Аравии совпали с попыткой США заключить соглашение с Киевом о природных ресурсах в Украине для инвестиций США.

Будет ли Украина на встрече

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский говорил, что Украина не получала приглашения на встречу в Эр-Риаде.

"Странно проводить встречу в таком формате до того, как мы проконсультировались с нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является таким уж стратегическим партнером", – цитирует Axios Зеленского.

Также Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской, он посетит Саудовскую Аравию, но этот визит не связан с переговорами с россиянами. Украинский президент не раскрыл деталей этой поездки, подчеркнув лишь, что эта миссия "очень важна".

О том, что во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию никакие встречи с россиянами не запланированы, проинформировал также глава Офиса президента Андрей Ермак.

О том, что Украину не приглашали и не информировали об американо-российских переговорах в Саудовской Аравии, сообщила также журналистка FoxNews со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Украинская правительственная делегация 16 февраля начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, где уже состоялась встреча с почти сотней местных предпринимателей.

Визит направлен на укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые сферы – энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, государственно-частное партнерство и приватизационные возможности в общей сложности более 500 миллионов долларов. Об этом сообщила первый вице-премьер, министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

"В последующие дни запланированы десятки встреч, которые должны подготовить визит Президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Мы работаем над подписанием важных экономических договоров со странами региона", – отметила Свириденко.

Что говорит Зеленский

Президент Украины заявил в интервью NBC News, что один мировой лидер не сможет договориться с Владимиром Путиным без участия Украины.

"Путин не хочет мира", – заявил Зеленский. "Но я думаю, что он действительно немного напуган президентом Трампом. И у него есть шанс – он сильный, и он может подтолкнуть Путина к мирным переговорам".

В то же время, Зеленский призвал Трампа сохранять верность Украине во время любых контактов с российским руководством. Он подчеркнул, что Киеву будет "очень тяжело" выжить без военной помощи США и выразил надежду, что Украина будет оставаться в приоритете американской администрации.

Также он рассказал, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности о себе без своего участия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина не будет принимать (участия – ред.). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины (как такие – ред.), которые не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, в этих переговорах есть "двусторонний трек", и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Президент добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали публично говорить".

Зеленский также сказал, что запланированный на 18 февраля официальный визит в Саудовскую Аравию "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Президент Украины поинтересуется о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Глава государства также сообщил, что нарушит снижение цен на нефть. Зеленский считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что Запад озвучил шокирующие условия для прекращения войны в Украине.

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