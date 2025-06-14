Об Украине и России говорили мало: Трамп поделился подробностями разговора с Путиным

Президенты США и РФ провели часовой телефонный разговор / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин звонил ему утром субботы, 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения. По словам Трампа, основная часть разговора была посвящена Ирану, а тема Украины обсуждалась кратко.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Разговор длился примерно час. Трамп отметил, что Путин считает, что война между Израилем и Ираном должна завершиться.

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«Я же объяснил, что и его война также должна закончиться», — добавил он.

По словам президента США, большая часть разговора была посвящена Ирану — «стране, которую Путин хорошо знает». Трамп уточнил, что вопросу войны между Россией и Украиной было уделено гораздо меньше времени, но эту тему лидеры США и РФ будут подробнее обсуждать на следующей неделе.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор Путина с Трампом «полезным».