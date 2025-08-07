ТСН в социальных сетях

Политика

Политика
470
Объединение Индии, Китая и РФ: Портников предупредил об опасности от действий Трампа

Портников предполагает, что тарифы против Индии могут наоборот усугубить ситуацию.

Дмитрий Гулийчук
Путин и Моди

Путин и Моди / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог спровоцировать процесс, что приведет к укреплению связи Индии, Китая и России.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников на youtube-канале «И Грянув Грэм».

«То, что премьер-министр Индии Нарендра Моди решил впервые за семь лет посетить Китай, это значит, что он мог сделать совсем другие выводы по решению Трампа», — говорит журналист.

По словам Портникова, Трамп считал, что сможет надавить на Индию и вынудить ее отказаться от российской нефти, потому что Индия рассчитывает на американскую поддержку противостояния с Китаем.

В то же время Моди мог решить, что Трамп просто не является надежным союзником, и в отличие от своего предшественника Байдена, не дорожит стратегическим партнерством с Индией, и пытается создать реальные проблемы экономического развития страны.

«То, что Моде такого же типа лидер, как Трамп или Си Цзиньпин, пусть даже в демократическом государстве, условно говоря, это тоже факт. Моди — лидер сильной руки, поэтому он может иметь не совсем рациональные представления о том, как нужно реагировать на вызов», — пояснил аналитик.

Напомним, что Трамп подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на такое решение.

