"Объединенные" нации: украинский дипломат иронически отозвался о голосовании за резолюцию о Крыме в ООН

"Объединенные" нации: украинский дипломат иронически отозвался о голосовании за резолюцию о Крыме в ООН

Полчаса выступали страны, отстраняющиеся от целых частей текста резолюции.

В Генеральной ассамблее ООН проголосовали за обновленную резолюцию по ситуации во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе.

Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

По его словам, Россия, Иран, КНДР, Сирия уже записались выступить против, в частности, проекта крымского проекта.

Также полчаса выступали страны, отстраняющиеся от целых частей текста.

"Вот вам и цена ооновского консенсуса и гонки по количеству голосов. Типа все "за", но чуть ли не несколько десятков стран совсем и не "за"... "Объединенные" нации!" — заметил он.

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За резолюцию проголосовали – 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации — Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

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