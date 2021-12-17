"Объединенные" нации: украинский дипломат иронически отозвался о голосовании за резолюцию о Крыме в ООН

Полчаса выступали страны, отстраняющиеся от целых частей текста резолюции.
В Генеральной ассамблее ООН проголосовали за обновленную резолюцию по ситуации во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе.
Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.
По его словам, Россия, Иран, КНДР, Сирия уже записались выступить против, в частности, проекта крымского проекта.
Также полчаса выступали страны, отстраняющиеся от целых частей текста.
"Вот вам и цена ооновского консенсуса и гонки по количеству голосов. Типа все "за", но чуть ли не несколько десятков стран совсем и не "за"... "Объединенные" нации!" — заметил он.
За резолюцию проголосовали – 65 стран, против – 25, воздержались – 85.
#UNGA76 решена резолюция "Ситуация человеческих прав в будущем запланирована Autonomous Republic of Crimea and city of Sevastopol, Ukraine".— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 16, 2021
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Full voting results below pic.twitter.com/srdh5Mq3PS
Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации — Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.
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