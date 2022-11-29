Обещает системы ПВО: Великобритания с нового года увеличит поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сохранить или даже увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Об этом Сунак сообщил в речи на банкете лорд-мэра Лондона, передает "Европейская правда".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается. Защищая Украину, мы защищаем себя", – сказал он.

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Риши Сунак назвал главными вызовами для Британии действия России и Китая, и помощь Украине это один из способов противостоять им.

"Во-первых, поддерживая Украину, мы также активизируем наши европейские отношения для преодоления таких вызовов как безопасность и нелегальная миграция. Во-вторых, мы рассматриваем Китай в более долгосрочной перспективе, укрепляя нашу устойчивость и защищая нашу экономическую безопасность", — сказал британский. премьер.

Премьер Великобритании рассказал о террористических методах, к которым прибегает Россия в войне против Украины.

"В Киеве я увидел, как внимание России смещает фокус от кровопролитных столкновений на поле боя до жестокого обращения с гражданским населением. Это было зафиксировано в разрушенных зданиях и кучах обломков, лежащих на улицах, в рассказах первых спасателей, которых я встретил в освобожденном Херсоне, от пыточных до мин-ловушек, оставленных в детских игрушках. Пока мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я видел, как взрывное устройство было спрятано в детском футбольном мяче — с целью превратить его в оружие войны", — сказал премьер Британии.

В сентябре Британия заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов, предоставив в этом году 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) помощи.

Напомним, Великобритания подтвердила предоставление украинской армии ракет Brimstone.

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