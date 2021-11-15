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Обещали членство в НАТО еще в 2008: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не в Альянсе

Обещали членство в НАТО еще в 2008: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не в Альянсе

Associated Press

Чтобы быть членом НАТО, необходимо соответствовать стандартам Североатлантического союза.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Украина до сих пор не является членом Альянса.

Об этом он рассказал в эфире в программе "Axios on HBO" на американском телеканале HBO.

"Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили. Она до сих пор захвачена РФ", — отметил журналист, общавшийся с генсеком.

Столтенберг ответил, что Украина не является членом НАТО, но речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве.

Также генсек пояснил, что поскольку Украина еще не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне – пятой статьи Вашингтонского договора. Заметим, что принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. Добавим, что впервые в истории НАТО ввела статью в ответ на террористические нападения 11 сентября против Соединенных Штатов Америки.

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", — уточнил Столтенберг.

Однако он добавил, что, для того чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, сейчас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс.

Чиновник добавил, что РФ протестовала против каждого расширения НАТО, однако недавно к Альянсу присоединились Северная Македония и Черногория.

Напомним, что Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял заявление о том, что Украина и Грузия впоследствии станут членами НАТО.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции, закрепляющие стремление Украины к НАТО, с формулировкой о необратимости евроатлантического курса. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине.

Напомним, что среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО, в ЕС себя видят 62%.

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