Обещали членство в НАТО еще в 2008: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не в Альянсе

Обещали членство в НАТО еще в 2008: Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не в Альянсе

Чтобы быть членом НАТО, необходимо соответствовать стандартам Североатлантического союза.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Украина до сих пор не является членом Альянса.

Об этом он рассказал в эфире в программе "Axios on HBO" на американском телеканале HBO.

"Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили. Она до сих пор захвачена РФ", — отметил журналист, общавшийся с генсеком.

. @jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg на котором Украина является не является частью союза.



Stoltenberg: Чтобы быть в NATO member, вы должны задать NATO standards.



Swan: Я может думать о текущих NATO members, которые государственного управления являются глубоким корруптом, undemocratic. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/V2auD7yYaS — Axios (@axios) November 15, 2021

Столтенберг ответил, что Украина не является членом НАТО, но речь идет об укреплении партнерства и тесном сотрудничестве.

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Также генсек пояснил, что поскольку Украина еще не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне – пятой статьи Вашингтонского договора. Заметим, что принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. Добавим, что впервые в истории НАТО ввела статью в ответ на террористические нападения 11 сентября против Соединенных Штатов Америки.

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", — уточнил Столтенберг.

Однако он добавил, что, для того чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, сейчас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в Альянс.

Чиновник добавил, что РФ протестовала против каждого расширения НАТО, однако недавно к Альянсу присоединились Северная Македония и Черногория.

Напомним, что Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял заявление о том, что Украина и Грузия впоследствии станут членами НАТО.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции, закрепляющие стремление Украины к НАТО, с формулировкой о необратимости евроатлантического курса. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине.

Напомним, что среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО, в ЕС себя видят 62%.

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