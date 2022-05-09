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Обещание Байдена усилить страдания Путина и возможное наступление на украинские города: главные события ночи 9 мая 2022

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Обещание Байдена усилить страдания Путина и возможное наступление на украинские города: главные события ночи 9 мая 2022

Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные события ночи 8 мая 2022:

  • Соединенные Штаты Америки пообещали продолжать укреплять Украину в войне против Российской Федерации. Об этом заявил президент США Джо Байден 8 мая 2022 после переговоров лидеров "Большой семерки". Читать дальше –>
  • Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович не исключает, что Россия решится на повторное наступление и снова захочет захватить Киев и другие города северо-восточной Украины. В то же время, Арестович заявляет, что не может спрогнозировать, решится ли Путин на объявление мобилизации, ведь кремлевский диктатор принимает решение "по одному щелчку в голове". Читать дальше –>
  • Первая леди Украины Елена Зеленская и американская коллега Джилл Байден провели встречу в Ужгороде. Визит супруги президента Соединенных Штатов состоялся в рамках ее турне по Восточной Европе. Джилл Байден уже посетила Словакию и Румынию. Из соображений безопасности ее приезд в Ужгород держал в максимальной тайне. Читать дальше –>
  • Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы обязательно победят и первая минута мира для Украины непременно наступит. Читать дальше –>
  • Канада заявила о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 50 млн канадских долларов (около 41 млн долларов США – ред.). Читать дальше –>

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