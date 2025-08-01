Обещание Трампа стать "президентом мира" столкнулось с реальностью: война в Украине продолжается

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Вернувшись в Белый дом, лидер США Дональд Трамп неоднократно называл себя «президентом мира» и выражал убеждение, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Однако через полгода после начала нового срока его результаты на глобальной арене остаются противоречивыми. В частности, в Украине и в Секторе Газа Трампу не удалось достичь существенного прорыва в направлении деэскалации боевых действий.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

По словам старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Пола Стерса, хотя отдельные инициативы Трампа заслуживают одобрительной оценки, общий подход остается «несистематическим и ситуативным».

Реклама

«Посредничество в достижении прекращения огня — это не то же самое, что построение прочного мира. Последнее обычно требует длительных и кропотливых дипломатических усилий», — сказал Стерс.

Пока второй срок Трампа только набирает обороты, бывшие чиновники и независимые аналитики уже определяют характер его дипломатии: давление, личные договоренности с лидерами и, иногда, демонстративное нетерпение к затяжным переговорам. Такой стиль, считают эксперты, не позволяет решить глубинные причины конфликтов и скорее сосредоточен на кратковременном прекращении огня.

«Есть разница между прекращением огня и паузами и прекращением войн. Первое прекращает боевые действия, второе разбирается с причинами конфликта…» — объяснил экс-чиновник по вопросам Ближнего Востока Деннис Росс.

В случае с Украиной, риторика Вашингтона стала жестче, однако реальные шаги пока остаются ограниченными.

Реклама

«Риторика движется в правильном направлении, но мы еще не достигли цели», — отмечает экс-дипломат и бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

В последнее время Трамп пригрозил повышением пошлин для стран, ведущих торговлю с Россией, в частности Индии, и выразил готовность продать европейским союзникам, в том числе и Украине, системы противоракетной обороны. Однако в то же время в публичном пространстве звучат его рассуждения о возможном дистанцировании США от украинской войны, что вызывает беспокойство даже среди сторонников Трампа.

"Трамп также время от времени размышлял о том, чтобы умыть руки в конфликте, и некоторые из самых верных союзников президента не уверены, насколько твердо Белый дом готов занимать позицию в отношении России в долгосрочной перспективе», — говорится в статье.

Президент США также не скрывает своего разочарования по поводу отсутствия международного признания его усилий. Он неоднократно сравнивал себя с экс-президентом Бараком Обамой, который получил Нобелевскую премию мира в 2009 году за «исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

Реклама

WSJ отмечает, что это стремление к признанию влияет на стиль ведения переговоров Трампа и одновременно добавляет нестабильности в и без того сложный ландшафт международной дипломатии: «Это вносит новую переменную в и без того сложную дипломатическую систему».

Напомним, 29 июля Трамп озвучил новый ультиматум для России, уменьшив дедлайн для достижения мирного соглашения с Украиной до 10 дней. На следующий день после истечения этого срока США введут пошлины и «другие вещи». В Кремле откровенно насмехаются над заявлениями Трампа. И представитель президента РФ Дмитрий Песков фактически заявил о несогласии Москвы с требованием президента США.

Накануне Трамп назвал отвратительными последние массированные российские атаки по украинским городам и выразил готовность ввести санкции против РФ, если за восемь дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны.

В то же время американский дипломат Джон Келли заявил в Совете Безопасности ООН — Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны до 8 августа.

Реклама