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Обещания Patriot и визит Трампа в Великобританию: главные новости ночи 14 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 июля 2025 года:
Трамп заявил, что США пришлют Украине ракеты Patriot - Reuters Читать далее –>
Писториус объяснил, почему Германия не может передать Украине больше Patriot и ракеты Taurus Читать далее –>
Зеленский пообещал Келлогу "полную информацию" и ожидает поддержки в давлении на РФ Читать далее –>
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