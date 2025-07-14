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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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Обещания Patriot и визит Трампа в Великобританию: главные новости ночи 14 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 июля 2025 года:

  • Трамп заявил, что США пришлют Украине ракеты Patriot - Reuters Читать далее –>

  • Писториус объяснил, почему Германия не может передать Украине больше Patriot и ракеты Taurus Читать далее –>

  • Зеленский пообещал Келлогу "полную информацию" и ожидает поддержки в давлении на РФ Читать далее –>

  • В США произошла стрельба в церкви: есть погибшие Читать далее –>

  • Трамп посетит Великобританию с государственным визитом: его ждут у короля Чарльза Читать далее –>

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