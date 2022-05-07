Обещания помощи от США и призывы ООН к миру в Украине: главные события ночи 7 мая 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 7 мая 2022:
- Администрация США готова обеспечивать любую возможную экономическую и гуманитарную помощь Украине, чтобы поддержать не только противостояние украинского народа российской агрессии, но также восстановление государства после боевых действий. Читать дальше –>
- Президент США Джозеф Байден заявил об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Читать дальше –>
- Министерство обороны США обратилось к американским производителям оружия представить варианты для закупки новых систем вооружений для поддержки ВСУ: уже поступило около трехсот предложений. Читать дальше –>
- Совет Безопасности ООН единогласно поддержал мирное урегулирование в Украине. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, где обсудят военное вторжение России в Украину. Дата проведения встречи избрана специально накануне подписания президентом США Джозефом Байденом закона о ленд-лизе 9 мая. Читать дальше –>
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