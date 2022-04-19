Обещания США об усилении санкций и совещания мировых лидеров из-за наступления РФ: пять главных событий ночи 19 апреля 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 19 апреля 2022:
- Давление санкций США против Российской Федерации в дальнейшем будет только увеличиваться, пока Кремль не прекратит свою агрессивную кампанию против Украины. Об этом заявил в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Читать дальше –>
- Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон 19 апреля 2022 года проведут совещание с другими главами мировых государств. Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Читать дальше –>
- Мир вступает в новую "холодную войну" и поэтому пора подготовиться к ее последствиям, в частности в вопросах обеспечения продовольствием, энергетики и кибербезопасности. Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин. Читать дальше –>
- События в Буче, Ирпене, Краматорске омрачили усилия по мирному урегулированию войны, начатой Россией против Украины. Но Турция и дальше будет прилагать усилия для продолжения переговоров и готова организовать встречу президентов Украины и РФ. Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден не планирует ехать в Украину, однако Белый дом продолжает готовить визит должностного лица администрации в эту страну, который состоится без предварительного предупреждения. Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>
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