Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обещания Трампа остановить войну и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 13 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обещания Трампа остановить войну и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 13 ноября 2023 года

Трамп обещает остановить войну / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 ноября 2023:

  • Трамп утверждает, что еще до инаугурации урегулирует войну между Россией и Украиной — СМИ Читать далее –>
  • КНДР имеет непосредственное отношение к войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке — Южная Корея Читать далее –>
  • Нетаньяху не исключает соглашение с ХАМАСом по обмену заложниками Читать далее –>
  • США ударили по объектам в Сирии, которые используются Корпусом стражей исламской революции Читать далее –>
  • Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
147
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация