Обещания Трампа остановить войну и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 13 ноября 2023 года

Главные новости ночи 13 ноября 2023:

Трамп утверждает, что еще до инаугурации урегулирует войну между Россией и Украиной — СМИ Читать далее –>

КНДР имеет непосредственное отношение к войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке — Южная Корея Читать далее –>

Нетаньяху не исключает соглашение с ХАМАСом по обмену заложниками Читать далее –>

США ударили по объектам в Сирии, которые используются Корпусом стражей исламской революции Читать далее –>

Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" Читать дальше –>

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