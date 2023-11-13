Обещания Трампа остановить войну и ситуация на Ближнем Востоке: главные новости ночи 13 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 ноября 2023:
- Трамп утверждает, что еще до инаугурации урегулирует войну между Россией и Украиной — СМИ Читать далее –>
- КНДР имеет непосредственное отношение к войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке — Южная Корея Читать далее –>
- Нетаньяху не исключает соглашение с ХАМАСом по обмену заложниками Читать далее –>
- США ударили по объектам в Сирии, которые используются Корпусом стражей исламской революции Читать далее –>
- Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" Читать дальше –>
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