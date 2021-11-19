Обеспокоенность по поводу действий России: министры обороны Украины и США обсудили угрозы со стороны Кремля

Обеспокоенность по поводу действий России: министры обороны Украины и США обсудили угрозы со стороны Кремля

Резников находится с визитом в Вашингтоне.

Угрозы со стороны России обсудили министры обороны Украины Алексей Резников и США Ллойд Остин.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 19 ноября.

Следует отметить, что Алексей Резников находится с визитом в Вашингтоне. По данным украинской разведки, сообщил министр, Москва может перейти в военную эскалацию на границе. Как гибридное оружие страна-агрессор использует все — от энергетики до мигрантов, ныне скопившихся на белорусских границах.

Именно четкая позиция США может дать миру сигнал объединиться и дать отпор. "Наши оборонные ведомства и наши разведки находятся в постоянном контакте по всем вопросам безопасности. На сегодняшний день у нас есть общая оценка рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины на восточных границах", — подчеркнул Резников.

Новости мира: министры обороны Украины и США обсудили угрозы со стороны России

Ллойд Остин отметил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают угрожающие действия России. Белый дом подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы встречаемся в важное время. Как и вы, мы мониторим последние передвижения российских войск у ваших границ. Мы четко выразили свою обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий России. Стремимся к большей прозрачности", — заявил Ллойд Остин.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкена и главы британского Генштаба Ника Картера заявили, что мигрантский кризис, спровоцированный Беларусью, не случайен — это попытка отвлечь внимание от скопления войск РФ у границы с Украиной.

Кроме того, об увеличении войск РФ на территории Украины писали иностранные СМИ. Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты The Washington Post и Politico утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), где-то в 300 км от Черн.

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