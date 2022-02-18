"Обездвижит мирных жителей": разведка США имеет данные, что РФ может использовать химическое оружие перед вторжением

В Вашингтоне заявления и видео Минобороны РФ об отводе войск назвали хитростью.

Разведка США показывает, что заявления России об отводе войск от украинских границ звучали, чтобы скрыть истинные намерения Кремля в регионе и ввести в заблуждение мировые государства. Более того, у Соединенных Штатов есть дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что РФ под чужим флагом планирует использовать химическое вещество против мирных жителей и обвинить в смерти людей Украину.

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Об этом анонимно The Washington Post сообщили американские чиновники.

"Есть дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что Россия под фальшивым флагом хочет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем эти трупы использует, чтобы создать впечатление, будто украинцы выпустили газ и убивали мирных жителей", — пишет издание и добавляет, что один из чиновников США сказал, что вину также могут возложить на американцев.

Стоит отметить, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил причины, которые может использовать Кремль для оправдания вторжения в Украину. Он заявил, что Россия может в любой момент использовать фальшивый повод, чтобы оправдать вторжение в Украину. По его словам, повод может иметь разные формы:

провокация на Донбассе;

утверждение о деятельности НАТО;

заявление о вторжении на территорию России;

сфабрикованный теракт.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе, Россия может создать повод для вторжения в Украину.

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