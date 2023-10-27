Обиделись на забор и отказы в визах: Россия разорвала с Финляндией приграничное сотрудничество

Россия заявила о расторжении пограничного сотрудничества с Финляндией. В РФ это назвали "ответом на конфронтационные действия в отношении России".

Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали 25 октября в МИД РФ. Ему заявили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В РФ заявили, что это был "ответ на конфронтационные действия Финляндии в отношении России". В частности, там обиделись на расторжение торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также "дискриминация россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз".

"...российской стороной принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии пограничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндией", — заявили в российском посольстве.

Отмечается, что послу Финляндии была "вручена дипломатическая нота, в которой указано, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения она прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года".

Напомним, Финляндия начала отгораживаться от России настоящим и современным забором. В настоящее время уже завершено строительство тестового участка забора на восточной границе со страной-агресоркой РФ.

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