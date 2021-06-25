Обиженные на санкции СНБО: в Кремле намекнули, что могут отменить встречу Зеленского с Путиным

Обиженные на санкции СНБО: в Кремле намекнули, что могут отменить встречу Зеленского с Путиным

У Путина яростно ответили на слова Зеленского о "мяче на стороне России", заявив, что "никаких пасов давать не нужно".

В России резко отреагировали на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против российских компаний и лиц. Это решение Кремль расценивает как шаг недопущения встречи Путина и Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 25 июня, передает ТАСС.

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Комментируя слова Зеленского о том, что в вопросе проведения встречи "мяч на стороне России", Песков отметил: "Здесь никаких пасов давать не нужно, Путин сказал, что он готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

Песков также обеспокоен, что накануне Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских лиц, банков, каналов и еще ряда компаний.

"Если рассматривать эти шаги как подготовку почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубку хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять эти шаги Киева", — сказал Песков.

Песков также обвинил Киев в якобы ведении "противоречивой политики" в отношениях в Москвой по вопросу транзита газа.

"Много всего абсолютно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против (главы "Газпрома". — Ред.) Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов", — заявил представитель Кремля.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о возможности встречи с Путиным: администрации Украины и России уже держат коммуникацию по поводу вопросов, которые планируются к обсуждению. Президент Украины отметил что на Донбассе издано много тысяч российских паспортов, и этого нет у Минских договоренностях. По его словам, Минские соглашения "чуть живые", но "это единственный документ и его надо закрывать".

Полную версию интервью читайте по ссылке.

VIP с Натальей Мосейчук. Владимир Зеленский

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