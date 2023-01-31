"Облажались": Тищенко обвинил СМИ в дискредитации Украины перед азиатскими партнерами

Народный депутат Николай Тищенко утверждает, что некоторые представители средств массовой информации дискредитируют Украину перед вьетнамскими и тайскими партнерами, освещая его поездку в Таиланд.

Об этом Тищенко написал на своей странице в Facebook.

"Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались", — обратился нардеп к журналистам.

Тищенко заявил, что во Вьетнаме и Таиланде распространены российские нарративы по поводу войны в Украине. По его словам, многие жители этих стран не осознают, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.

"Здесь война, чтобы вы осознавали, воспринимается как гражданская. "Междусобица" — так здесь ее называют", — продолжил Тищенко.

Согласно утверждению народного депутата, "российское влияние в странах Азии оказывает давление на живущих там украинцев".

Тищенко также уточнил, что его претензии касаются журналистов, которые опубликовали его фото и видео с отдыха в Азии пятилетней давности и присоединились к "распространению фейков".

"Вы дискредитируете наше государство перед азиатскими партнерами", — добавил он.

Подробности скандала

Ранее Тищенко писал в соцсетях, что находится в командировке в Азии и выполняет задачи, которые получили депутаты — "развитие дружеских отношений в направлении Азии и Африки".

26 января посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Николая Тищенко с представителями украинской общины в отеле Novotel. Депутат не назвал бюджет поездки, только добавил, что эта сумма будет задекларирована.

Однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что не отправлял Тищенко за границу.

"Распоряжение на командировку в Таиланд я, как председатель Верховной Рады Украины, не подписывал", — подчеркнул Стефанчук.

После скандала с Тищенко президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники, депутаты и все госслужащие могут выезжать за границу только по решению Совета нацбезопасности и обороны. 23 января СНБО запретил чиновникам выезд за границу без уважительной причины.

На фоне народного возмущения депутат был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", лишив должности заместителя председателя фракции.

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