Обломки после испытания РФ противоспутникового оружия будут опасными много лет - британский министр

Обломки после испытания РФ противоспутникового оружия будут опасными много лет - британский министр

Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что осуждает испытание противоспутникового оружия, которое провела РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства", - говорится в сообщении.

По его словам, "обломки, которые образовались после этого испытания, останутся на орбите и будут представлять опасность, как для спутников, так и для пилотируемых полетов на годы вперед".

Напомним, что в понедельник, 15 ноября, в Госдепе США высказали предположение, что Россия в минувшие выходные провела испытания противоспутникового оружия. В результате якобы образовалось большое количество "космического мусора", обломки могут представлять угрозу другим спутникам и даже астронавтам на Международной космической станции.

Российские вооруженные силы и минобороны РФ пока не дают комментарии по этому поводу.

Напомним, ранее правительство КНР опровергло информацию о тайном испытании гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.

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