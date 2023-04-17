Обмен 130 украинских военных: почему Пригожин согласился вернуть пленных — ISW

ПИК "Вагнера" вернула 130 украинских военнопленных, что свидетельствует о том, что такой обмен мог осуществляться независимо от Министерства обороны России.

Об этом пишут аналитики ISW.

Украинские источники подтвердили, что 130 украинских военнопленных вернулись в Украину, но не уточнили, сколько российских военнопленных поочередно было обменено.

Минобороны России вообще не подтвердило обмен пленными.

Руководитель российской террористической ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором видно, как ПИК "Вагнера" готовят украинских военнопленных к обмену.

Отсутствие подтверждения российского Минобороны в отличие от участия Пригожина в обмене может свидетельствовать о том, что группа Вагнера сохраняет определенный уровень автономии от российского Минобороны и смогла договориться об обмене с правительством Украины независимо от российского Минобороны.

На опубликованном видео Пригожин утверждает, что приказал обеспечить украинских военнопленных едой и водой перед увольнением и лично пожелал им удачи и здоровья.

Военные блоггеры отмечают, что доброжелательность «Вагнера» к украинским пленным особенно нетипична для обмена пленными, который якобы не был согласован с российским МО или другой организацией. Хотя «Вагнер» печально известен жестоким обращением с военнопленными.

Российские военные блоггеры также раскритиковали решение Пригожина уволить такое количество украинских военных накануне предполагаемого широкомасштабного украинского контрнаступления.

Решение Пригожина уволить столько украинских военнопленных в такое время, вероятно, свидетельствует о том, что обмен вернул высокоценных вагнеровцев, которых он намерен передислоцировать на поле боя.

Ранее Пригожин обвинял военнопленных «Вагнера» в изменах и поддерживал их казнь, но условия обмена пленными 16 апреля, вероятно, означают, что он предпочитает пополнение сокращенных подразделений «Вагнера» над его постоянными усилиями продемонстрировать силу и обратиться к российским ультранационалистам.

Ранее стало известно об очередном обмене пленными из РФ, в результате которого Киеву удалось вернуть 100 украинцев — военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Предварительный обмен пленными состоялся 3 апреля, тогда удалось освободить 12 человек: 10 военных и двух гражданских.

Также стало известно, сколько Украина вернула пленных с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

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