Обмен Донбасса и ЗАЭС на территории, которые еще не захватила РФ: Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, действительно ли есть предложение от партнеров обменять часть оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили, но претендуют. (Очевидно, речь идет о подконтрольных Украине Запорожской и Херсонской областях).

Об этом он сказал в беседе с журналистами на борту самолета по дороге из Лондона в Брюссель.

«О Запорожской атомной станции. Да, она сегодня оккупирована, но все понимают — ну я не уверен, что Россия это понимает — но мы с партнерами говорим о том, что без нас она работать нормально не будет. Поэтому здесь об этом нужно еще говорить. Но в принципе здесь правильно все сказано, что самые сенсативные вопросы — вопрос на восток, именно Донбасс, вопросы ЗАЭС, вопросы денег и гарантий безопасности», — говорит глава государства.

Зеленский объяснил, что вопроса не стоит: «давайте поменяем территории на гарантии безопасности».

«Ну, во-первых, не надо быть такими пессимистическими, если враг еще не захватил, это не значит, что он что-нибудь захватит, хотя на фронте очень не просто. Хотя вопрос обмена территории мы с вами слышали не раз, мол „давайте какие-то территории меняют на другое“. Я не уверен, что это верный подход. Есть территории, которые россияне не могут держать — есть небольшие кусочки в Харьковском направлении, да, в Сумском направлении. И здесь это сложный вопрос. Потому что если мы останавливаемся на контактной линии, что будет с этими участками, об этом мы говорим», — говорит президент.

Глава государства подтвердил, что сложнее всего в переговорах является то, что Россия хочет захватить подконтрольную Украине часть Донецкой области.

«И россияне делают все для этого, давят на нас и они будут продолжать это делать. Сами и не только через различные инструменты — на поле боя информационно, дипломатично», — отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский отверг возможность официальной передачи украинских территорий России в обмен на мир.