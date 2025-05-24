Обмен пленными "1000 на 1000": Берлинская назвала истинные цели Путина

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000» вовсе не свидетельствует о намерениях президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Такое мнение высказала руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская в комментарии «24 каналу».

По ее словам, российский диктатор мог согласиться на это, чтобы пленные оккупанты давали меньше показаний в процессах документирования военных преступлений.

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Кроме того, хозяин Кремля, которого на самом деле не интересуют жизни пленных россиян, мог воспользоваться случаем, чтобы продемонстрировать населению РФ, что «Россия возвращает своих».

Также Берлинская отметила, что Путину нужно продемонстрировать президенту США Дональду Трампу «готовность» к какому-то переговорному процессу или договоренностям.

«Это точно история не о реальном перемирии или шагах к деэскалации», — подытожила она.

Напомним, в воскресенье, 25 мая, должен состояться третий этап наиболее масштабного с начала войны обмена пленными в формате «1000 на 1000». Всего за два дня обменов домой вернулось 697 украинцев.

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