ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Обмен пленными "1000 на 1000": Берлинская назвала истинные цели Путина

Путину нужно продемонстрировать президенту США Дональду Трампу «готовность» к какому-то переговорному процессу.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000» вовсе не свидетельствует о намерениях президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Такое мнение высказала руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская в комментарии «24 каналу».

По ее словам, российский диктатор мог согласиться на это, чтобы пленные оккупанты давали меньше показаний в процессах документирования военных преступлений.

Кроме того, хозяин Кремля, которого на самом деле не интересуют жизни пленных россиян, мог воспользоваться случаем, чтобы продемонстрировать населению РФ, что «Россия возвращает своих».

Также Берлинская отметила, что Путину нужно продемонстрировать президенту США Дональду Трампу «готовность» к какому-то переговорному процессу или договоренностям.

«Это точно история не о реальном перемирии или шагах к деэскалации», — подытожила она.

Напомним, в воскресенье, 25 мая, должен состояться третий этап наиболее масштабного с начала войны обмена пленными в формате «1000 на 1000». Всего за два дня обменов домой вернулось 697 украинцев.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie