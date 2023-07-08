Обмен пленными и "зерновое соглашение": что Эрдоган хочет обсудить с Путиным

Президент Украины Зеленский в Турции обсудил ряд важных вопросов с турецким коллегой в ходе рабочего визита.

«Сегодня мы обсудили некоторые проекты с президентом Эрдоганом. Таких, как производство БПЛА, оборонная промышленность. Украина и Турция могут реализовать эти проекты», — сказал Зеленский во время посещения Турции.

Он добавил, что Турция готова взять на себя ведущую роль в мирном плане.

Также глава украинского государства благодарен Турции за непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Тем временем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал визит Путина в страну следующего месяца, где он сможет пообщаться с ним лицом к лицу, в частности об обмене пленными и «зерновом соглашении». Турецкий лидер подчеркнул, что эти два вопроса приоритетны и постоянно обсуждаются во время общения с российским диктатором и телефоном.

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Тем более что из-за блокирования Черного моря 12 суден заблокированы в украинских портах, в частности, речь идет и о турецких судах и турецком бизнесе.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.