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Обмен пленными: из российской неволи вызволили бойца "Азова" Владислава Андрианова

Обмен пленными: из российской неволи вызволили бойца "Азова" Владислава Андрианова

Иллюстрация. Украинские военные возвращаются домой. / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Он пережил теракт в Еленовке.

Из российского плена удалось освободить бойца "Азова" Владислава Андрианова.

Об этом пишет "Почва".

Он находился в плену с мая 2022 года, пережил теракт в Оленовке.

Оккупанты приговорили его к 25 годам колонии.

31 мая этого года из плена вернулась его девушка — следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк.

Заметим, что это – 58-й обмен военнопленными: домой вернулись украинцы, которые были "приговорены" РФ к пожизненному заключению.

Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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