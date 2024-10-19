Обмен пленными: из российской неволи вызволили бойца "Азова" Владислава Андрианова

Он пережил теракт в Еленовке.

Из российского плена удалось освободить бойца "Азова" Владислава Андрианова.

Об этом пишет "Почва".

Он находился в плену с мая 2022 года, пережил теракт в Оленовке.

Оккупанты приговорили его к 25 годам колонии.

Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников (10 фото)

31 мая этого года из плена вернулась его девушка — следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк.

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Заметим, что это – 58-й обмен военнопленными: домой вернулись украинцы, которые были "приговорены" РФ к пожизненному заключению.

Напомним, 18 октября в Украину вернули 501 погибшего военного. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

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