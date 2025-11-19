Обмен пленными: Зеленский сообщил подробности договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

До конца 2025 года может состояться новый обмен пленными, во время которого в Украину вернутся украинские военные и гражданские, которых удерживает государство-агрессор.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего визита в Турцию.

По его словам, среди украинских граждан, которых собираются обменять на россиян, будут, в частности, крымскотатарские политические и религиозные заключенные.

«Надеемся до конца года возобновить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что продолжается работа над тем, чтобы вернуть украинских детей, вывезенных в Россию оккупантами.

Зеленский также сообщил, что обсудил с президентом Турции дипломатические пути мирного урегулирования.

«Сейчас многие процессы активизировались. Мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на мир, на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться. Нет альтернативы миру», — подчеркнул украинский лидер.

В то же время президент Украины объяснил, какие он видит последствия мирного соглашения. «Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах состоится возобновление процесса обмена пленными, в результате чего будет возвращено из российского плена 1200 украинцев.