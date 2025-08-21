Обмен территорий, красные линии и судьба послевоенной Украины: новые важные заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Юридически Украина никогда не признает оккупированные территории росийскими, а государственным языком является только украинский, несмотря на требования Кремля.

Эти и другие важные заявления президент Владимир Зеленский сделал во время встречи с журналистами 20 августа. ТСН.ua собрал важнейшие тезисы главы государства по этой встрече.

Ситуация на фронте и российское наступление в Донецкой области

Президент заверил, что на Покровском направлении — там, где было просачивание через линии обороны, ВСУ уничтожают прошедших вглубь оккупантов. «Уничтожены они на 90%, почти на 100%», — заверил Зеленский.

По его словам, по всем другим направлениям без значительных изменений.

«Что касается еще Донецкой области: 54-я бригада восстанавливает положение. Что касается Луганской области: есть хорошие результаты», — говорит глава государства.

Также президент предупредил, что РФ наращивает силы на Запорожском направлении. В частности, россияне продолжают перевод части войск с Курского направления на Запорожье. Наши позиции там не утрачены.

В северной части Купянска были диверсионные группы, там проводится контрдиверсионная операция.

Угрозов продвижения на Сумы Зеленский не видит.

По его словам, в Курской области ВСУ держат присутствие.

«Благодаря этому присутствию на сегодняшний день десятки тысяч личного состава „русских“ там находятся и их не перебрасывают на Донетчину и другие направления», — пояснил он.

Встреча с Путиным — что известно о подготовке

По словам Зеленского, во время встречи в Вашингтоне договорились, что координационная группа по подготовке встречи с россиянами с американской стороны будет состоять из госсекретаря Рубио, спецпредставителя Уиткоффа и вице-президента Венса.

Зеленский выразил надежду, что Штаты отреагируют, что Путин снова сорвет переговоры и проигнорирует встречу.

«Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: „Ок. Тогда двусторонняя, а затем трехсторонняя, и Путин на это согласится“. Должен согласиться, потому что если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и ясно это демонстрируем. Так что сейчас должен быть шаг от российской стороны», — сказал глава государства.

Зеленский уверен, что Украине нужна эта встреча.

«Если для того чтобы закончить войну, нужна встреча с „русскими“, а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы шагнули навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что так хотят закончить войну, как говорили», — говорит президент.

Место встречи

Что касается места встречи, то Зеленские и европейские партнеры предлагали Швейцарию, Австрию и Турцию.

«Мы считаем, что справедливо, и это отмечали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся. Турция? Турция для нас — это страна НАТО и часть Европы. И мы не против», — сказал он.

В то же время Зеленский категорически отверг идею проведения переговоров в Москве.

Что касается Будапешта как площадки переговоров, то президент называет этот вопрос сложным.

«Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины», — отметил он.

«Прочихвостил» Орбана

Зеленский подтвердил, что попросил президента Трампа, чтобы Будапешт не блокировал вступление Украины в Европейский Союз. В свою очередь Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать.

«Я считаю, что это абсолютно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать. И насколько я понимаю, ответные сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт», — предупредил он.

Президент откровенно заявил, что сегодня политика современного Будапешта направлена против того, чтобы Украина стала членом ЕС.

«Они (венгры — Ред.) открыто об этом говорят. Но Украина заслуживает своей независимости и того, чтобы быть членом Евросоюза. Мы отстояли свою независимость, это факт, и все это признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности», — добавил он.

«Обмен территориями»: какие красные линии для Украины

Зеленский не верит в разговоры, что россияне до конца года оккупируют наш Донбасс. По его мнению, на это оккупантам понадобится четыре года.

«Это наша земля. У меня есть свой семейный пример. Где-то в 1943 году мой дед воевал против нацистов за Славянск, Краматорск, Мариуполь. И таких наших семей было очень много. Очень много павших и раненых. И я объяснил, что это слишком болезненный момент нашей истории и очень болезненная часть нашей жизни в Украине. Все не так просто, как кому-то может казаться», — сказал он.

Зеленский уверен, что россияне не получат часть Сумщины, Харькова и Харьковщины. Также он подтвердил, что россияне не прочь отдать Кинбурнскую косу.

Кинбурнская коса / © Deepstatemap

Он подчеркнул, что Украина никогда юридически не признает оккупацию своих земель.

Гарантии безопасности

«Америка не была в гарантиях безопасности до нашей встречи в Вашингтоне. А теперь мы услышали об их готовности приобщиться. Это очень важно для Украины и всей Европы. Я за это очень благодарен президенту Трампу», — сказал Зеленский.

Он признался, что участие США в гарантиях было одной из самых главных сложностей. Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Штатами была и некоторая неуверенность европейских коллег.

«Сегодня у нас есть положительный сигнал от Америки… И это открывает возможность, чтобы другие страны, которые к этому были к чему-то готовы, — подтвердили это. Сейчас генштабы ключевых стран уже начали говорить, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверное, сейчас будут появляться», — рассуждает президент.

В частности, он привел пример, что Турция готова обеспечивать безопасность в Черном море — сама или в партнерстве с кем-то.

Также Зеленько объяснил, почему в гарантиях безопасности не будет принимать участие Китай.

«Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третий: здесь вопрос даже не о присутствующих там военнослужащих. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди этих подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым. Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине, и не помогали Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля. Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только тех стран, которые готовы нам помочь», — резко заявил глава государства в адрес Пекина.

Будет ли Украина в НАТО

Зеленский признал, что политика США не брать Украину в НАТО.

«Это было и до Президента Трампа. В этом нет никаких новостей. Они четки в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это две позиции. Поэтому они так и говорят — подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, они работают», — сказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что генсек НАТО Рютте считает, что у России нет права налагать вето на членство Украины в НАТО.

Сколько стран готовы отправить свои войска в Украину

Зеленький пока не знает, сколько стран готово к «boots on the ground» (буквально — сапогам на земле, то есть к отправке войск — Ред.). По его данным, в коалиции желающих есть 30 стран, потенциально рассматривающих свое участие в гарантиях безопасности.

«Кто-то может быть boots on the ground. Кто-то готов дать air defense (ПВО — Ред.). Кто-то будет прикрывать небо или совершать некоторое время патрулирование в небе, в соответствующих самолетах соответствующего количества. Кто-то, я уверен, будет готов только к финансированию, потому что у него есть нейтралитет или другой статус в своей Конституции», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что все эти составляющие и все эти страны все равно важны для Украины.

Русский язык и привилегированный статус для РПЦ

15 августа 2025 г. во время переговоров на Аляске с президентом США Дональдом Трампом Путин требовал гарантий безопасности для РПЦ в Украине и предоставления русскому языку официального статуса. Вот что на это ответил Зеленский:

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно… Я считаю, что они сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс».

О привилегиях для РПЦ президент не упомянул.

Выборы

«Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим», — сказал Зеленский.

Ракетная программа Украины «Фламинго»

Президент рассказал, что прошли успешные испытания ракеты «Фламинго», летящей на 3 тыс. км.

Дата публикации 19:47, 18.08.25 Количество просмотров 1477 Боевой запуск ракеты «Фламинго»

«Я считаю, что мы не можем многое об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытании, нужно смотреть на финансирование этой программы», — сказал Зеленский.