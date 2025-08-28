Обмен территориями, которого не никто не обещал: как Уиткофф запутал всех дезинформацией после встречи с Путиным

Уиткофф и Путин / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после визита в Москву сам запутался в том, что говорили ему россияне и запутал американцев и украинцев своей дезинформацией.

Как Уиткофф анонсировал «обмен территориями», который ему никто в Кремле не обещал, и какая неразбериха царила за кулисами дипломатических усилий Дональда Трампа заставить Путина к миру с Украиной, говорится в статье Reuters.

Вскоре после встречи с диктатором Путиным в Москве 6 августа специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу немаловажную новость: российский президент готов предложить значительные территориальные уступки, чтобы прекратить войну в Украине.

После того, как Уиткофф зачитал президенту США доклад, Трамп приветствовал «большой прогресс» своего посланника и согласился провести исторический саммит с Путиным, что говорит о том, что обмен территориями обсуждается.

Но дипломатические усилия вскоре переросли в путаницу.

В ходе телефонного разговора 7 августа с несколькими европейскими лидерами Уиткофф заявил, что Путин готов вывести войска из украинских регионов Запорожья и Херсонщины в обмен на уступку Киевом Донецкой и Луганской областей, сообщил источник, знакомый с переговорами.

Предложение поразило многих участников телефонного разговора, поскольку оно резко отклонялось от их собственных оценок позиции Путина, сообщили четыре человека, осведомленных обсуждениями, включая американских и европейских чиновников, которые попросили остаться анонимными.

На следующий день Уиткофф, похоже, изменил свою версию. По данным одного из источников, во время телефонного разговора, организованного государственным секретарем США Марко Рубио с европейскими советниками по национальной безопасности, спецпредставитель заявил, что Путин на самом деле не предлагает вывод войск из двух упомянутых регионов.

В то же время, американские чиновники во время разговора указали, что Путин сигнализировал о меньших уступках Вашингтону, в частности, что он не потребует от Запада официального признания Запорожья и Херсонщины российскими.

Как оказалось, Уиткофф совершил ошибку на переговорах, ведь у него нет опыта в дипломатии. Магнат недвижимости нарушил стандартный протокол, пойдя на встречу без нотатора Государственного департамента и оставшись без записи точных предложений Путина.

В издании отмечают, что Трамп принимает некоторые решения во внешней политике, полагаясь больше на доверенных лиц и интуицию, чем на традиционные дипломатические каналы и процесс обсуждения, типичные для большинства предыдущих администраций. Критики Трампа утверждают, что его манера вести себя максимально самоуверенно также создала неразбериху в администрации и среди союзников.

Некоторые американские чиновники, в частности Келлог, были разочарованы тем, что Уиткофф после своей встречи в Москве внес противоречивую новую информацию в обсуждение в то время, когда США наконец-то начали занимать более жесткую позицию в отношении России.

Уиткофф, близкий друг Трампа, получил похвалу за свою работу. Однако некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что россияне пользуются отсутствием опыта за столом переговоров.

В течение нескольких часов после встречи Виткоффа в Москве 6 августа и он, и Трамп заявили, что, по их мнению, произошел прорыв. На следующий день Трамп заявил, что скоро может встретиться с российским лидером, а позже заявил, что для прекращения войны понадобится обмен территориями.

По словам нескольких американских и европейских чиновников, европейцы провели следующие дни, пытаясь узнать от своих американских коллег, что Путин сказал Уиткоффу. Некоторые чиновники США, включая Келлога и Рубио, также сначала не знали о некоторых деталях встречи Уиткоффа.

13 августа украинские чиновники сообщили чиновникам Германии, что, по их разведывательным данным, Путин планировал использовать саммит с Трампом, чтобы выиграть время перед потенциальным российским наступлением в октябре или ноябре, сообщил немецкий источник, знакомый с предупреждением.

Несмотря на саммит на Аляске, война в Украине не приблизилась к завершению, сказал Курт Уолкер, бывший посол США в НАТО, занимавший должность специального представителя США по Украине во время первого срока Трампа.

«Мы точно там, где были до вступления Трампа в должность. Россия ни на йоту не изменила своей позиции. Война продолжается… У нас нет четкой стратегии, как вынудить Путина остановить войну», — говорит Уолкер.

Уолкер выразил оптимизм относительно того, что Трамп в конечном итоге будет оказывать сильное давление на Путина, чтобы тот изменил свою позицию путем более жестких экономических санкций и военной поддержки Украины.

«Я думаю, что Трамп является воплощением цитаты Черчилля: „Вы всегда можете рассчитывать на то, что американцы поступят правильно, после того, как они исчерпали все другие возможные альтернативы“. У Трампа действительно не останется выбора», — сказал Уолкер.

Ранее германское издание BILD тоже писало, что Уиткофф неправильно понял Путина, восприняв ультиматум за уступку.