Обмен территориями: пойдет ли РФ на уступки для завершения войны

Тема обмена территориями между Украиной и Россией вызывает активные дискуссии, как среди политиков, так и в обществе.

Позиции сторон по этому вопросу отличаются от категорического отказа до осторожного рассмотрения возможных вариантов.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Курская операция – один из приоритетов ВСУ

В феврале 2025 года главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский назвал Курскую операцию одним из приоритетов ВСУ.

Об этом он заявил на совещании по итогам деятельности ВСУ в январе 2025 года.

Ранее, Сырский в интервью Le Monde объяснял Курскую операцию тем, что у него не было выбора, поскольку нужно было сорвать наступление на Харьков, снизить давление на других фронтах и предотвратить открытие нового фронта на Сумы.

Тогда он подчеркнул, что операция проводилась с относительно небольшим количеством украинских войск, что заставило россиян отменить наступление на Запорожье. В частности, ослабился российский наступательный потенциал и снижена интенсивность атак, за исключением Покровска и Курахово.

Потери оккупантов на Курщине

Александр Сырский в интервью ТСН в январе 2025 года сообщил, что более 60 тысяч военных были вынуждены перебросить Россию в Курскую область за время проведения украинского наступления.

К началу января страна-агрессор потеряла в Курщине 38 тысяч военных и более тысячи единиц техники.

Более 800 российских военнослужащих удалось взять в плен в Курскую область в пользу "обменного фонда", позволяющего возвращать из плена украинских военных и гражданских.

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В частности, ISW подсчитали, сколько своих военных потеряла КНДР в боях за Курскую область: 33-40% своего контингента. По данным ВВС, по состоянию на середину января, силы КНДР потеряли убитыми, ранеными или пропавшими без вести около четырех тысяч человек, из которых до 1000 погибших.

Сколько территорий контролирует ВСУ

Французское информационное агентство ( AFP ) со ссылкой на данные источники в Генштабе ВСУ сообщало, что максимальная площадь, контролируемая Силами обороны в Курской области, достигала около 1376 кв. км, однако в конце осени 2024 года эта территория уменьшилась до примерно 800 кв. км.

Как сообщает BBC, в феврале 2025 года под контролем ВСУ остаются около 500 квадратных километров Курской области, в том числе райцентр Суджа.

Обмен территориями

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что Киев может предложить вариант обмена территориями с россиянами.

Он возможен только тогда, когда Дональд Трамп удастся договориться о переговорах между Украиной и Россией.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он, имея в виду возможность отказа Украины от земель в Курской области, которые находятся под контролем Киева после неожиданного наступления шесть месяцев назад.

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В то же время Зеленский не уточнил, какую часть оккупированных территорий Украина могла бы получить взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", – добавил президент.

Ранее Зеленский сообщал, что контроль над Курской областью станет важной частью переговорного процесса.

В частности, он замечал, что Курская операция была одним из превентивных шагов. Цель заключалась в том, чтобы не дать оккупантам возможности захватить украинские города.

Глава государства подчеркивал, что последствия Курской операции "мы сможем оценить по достоинству, наверное, после окончания войны, анализируя те или иные военные, политические, военно-политические шаги".

Какие территории Украина может вернуть

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире "Радио Свобода" рассказал, что наиболее вероятный сценарий обмена – это вывод российской армии из Харьковской области.

"На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий, в отличие от других оккупированных территорий. Донецкая, Луганская области, а также Запорожская и Херсонская области прежде всего оккупированы, а главное – эти регионы аннексированы. Они включены в состав территории РФ. Харьковская область – нет", – сказал политолог.

Он напомнил, что россияне контролируют только часть этой области.

"Там есть небольшой клочок территории на севере вдоль границы между РФ и Украиной и восточная часть Харьковской области", – добавил он.

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По мнению эксперта, существует еще один вариант, который тоже может обсуждаться по обмену территориями – это территория Запорожской АЭС.

"Потому что это стратегический объект. Думаю, это станет отдельной темой переговоров. Ведь речь идет о ядерной безопасности", — добавил политолог.

Выгодно ли Украине говорить об обмене территориями

Военный обозреватель Михаил Жирохов отметил, что сейчас Украина и РФ находятся в начале переговорного процесса, где каждая сторона будет выдвигать максимально выгодные для себя варианты. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Очевидно, что прямого обмена территории не будет, потому что сейчас наши западные союзники они взяли курс на то, чтобы сохранить "медийное лицо Путина". А "медийное лицо Путина" – это собиратель российских земель, не разбрасыватель. То есть прямой обмен российской территории на украинский он повредит его имиджу", – сказал обозреватель.

Также Жирохов заметил, что россияне никогда не пойдут на обмен территориями "прямо". По его словам, они могут сделать это "завуалированно", или вообще не рассматривать данный вопрос.

По мнению военного обозревателя, заявление Зеленского выглядит как предложение для переговоров, чем реальное.

В Кремле исключают возможность обмена территориями

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента об обмене территориями. Он сообщил, что Россия исключает возможность обмена землями с Украиной.

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно", – процитировало издание Пескова.

В частности, Песков отметил, что "украинские соединения будут изгнаны с территории России или уничтожены".

Ранее представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала похожее заявление, и цинично набросилась с оскорблениями украинских военнослужащих, которые контролируют часть территории Курской области, назвав их "неонацистами".

По словам Захаровой, якобы Зеленский сделал такое заявление "чтобы скрыть настоящие масштабы катастрофы для ВСУ в этом направлении".

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Вооруженные силы Украины держат маневровую оборону и успешно отбивают штурмы российской армии в Курской области.

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