Обмен территориями, прекращение огня и блеф Путина: как Европа готовит Трампа к переговорам на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский

В среду, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Берлин, где провел ряд встреч.

Совместно присоединился к видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

Участие в видеовстрече также приняли: канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, олова Европейского Совета Антониу Кошта, бри генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Детальнее о разговоре европейских лидеров с американским президентом — узнавайте в материале ТСН.ua.

О чем говорили лидеры Европы с Трампом перед его встречей с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, основной темой переговоров на Аляске должна быть безопасность Украины и Европы.

«На Аляске должно идти речь о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, который мы сказали сегодня американскому президенту. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь», — отметил Мерц.

Также он подчеркнул, что хотя Украина открыта для обсуждения территориальных вопросов, она не намерена признавать захваченные Россией территории.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Украина готова к переговорам, также территориальные вопросы обсуждать, но мы выходим из контактной линии. Она является исходной позицией и юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается», — отметил Мерц.

Канцлер Германии также отметил, что Украина должна быть за столом переговоров, а также добавил, что Трамп проинформирует Зеленского после встречи с Путиным.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что любые территориальные вопросы американский президент будет обсуждать только с Украиной.

«Территориальные вопросы будут обсуждаться только с Зеленским», — заметил Макрон.

Пять основных принципов для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти основных принципах для завершения войны, согласованных с европейскими партнерами и президентом США.

«Сегодня мы в общей позиции обсудили это с президентом США. Перед этим состоялся координационный разговор. Мы согласовали пять принципов, о которых уже сказал Фридрих. Я благодарен ему за лидерство в этом направлении», — сказал Зеленский после видеоразговора лидеров государств.

Президент Украины Владимир Зеленский

Речь идет о пяти принципах в формате переговоров:

первый принцип — все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной, формат разговора должен быть трехсторонним;

второй — прекращение огня должно быть приоритетом разговора;

третий — Украина и Европа должны иметь надежные гарантии безопасности;

четвертый — Россия не может иметь права вето по европейской и натовской перспективе Украины;

пятый — мирные переговоры должны совмещаться с давлением на Россию.

«Санкции должны быть ужесточены, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске. Это эффективные принципы. Важно, чтобы они сработали», — сказал Зеленский.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцом, Зеленский заверил, что его позиция по так называемому «обмену территорий» не изменилась — он продолжает настаивать, что территория Украины неделима.

В то же время, глава государства назвал давление России на фронте блефом и отметил, что санкции эффективно работают и бьют по военной экономике России.

«Путин блефует, будто санкции для него неважны и что они не работают. На самом деле, санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике», — сказал Зеленский.

По его мнению, Путин не стремится к миру, а хочет оккупировать всю Украину, поэтому международное сообщество должно усилить давление на РФ.

Мяч на стороне Путина

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя разговор с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами, назвал его отличным.

Рютте подчеркнул, что Европа и Украина находятся в единстве по поводу стремления остановить войну.

В то же время, он сделал неожиданное заявление о том, что теперь «мяч находится на стороне Путина».

«Великолепный звонок с Дональдом Трампом, Зеленским и европейскими лидерами накануне встречи президента Трампа с Путиным на Аляске. Мы единственные в стремлении прекратить эту ужасную войну против Украины и достичь справедливого и продолжительного мира. Ценю лидерство Дональда Трампа и тесную координацию с союзниками. Мяч теперь на стороне Путина», — отметил Рютте.

Трехсторонняя встреча

По информации западных СМИ, на следующей неделе могут состояться трехсторонние переговоры с участием Зеленского, Путина и Трампа, сообщает телеканал CBS News.

В частности, издание напоминает, что в понедельник, 11 августа, Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу своей встречи с Путиным. Он надеется, что он будет «конструктивным».

В то же время, американский президент во время общения с журналистами заявил, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

«Есть очень высокая вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет продуктивнее первой, потому что на первой я собираюсь узнать, где мы находимся и что мы делаем. Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они хотят, чтобы я там был», — сказал Трамп.

В свою очередь издание The Guardian сообщает, что среди рассматриваемых вариантов места встречи есть города Европы и Ближнего Востока.

Однако американский президент добавил, что если во время встречи с Путиным он не получит «нужных ответов», то второй встречи не будет.

В то же время, Трамп сомневается, что сможет убедить Путина прекратить удары по гражданским объектам в Украине.

«Ну, я вам скажу. У меня уже был этот разговор с ним, у меня было много хороших разговоров с ним. Потом я возвращаюсь домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или в жилой дом, и люди лежат мертвыми на улицах. Наверное, ответ на это „нет“, потому что я уже вел этот разговор. Я хочу закончить войну», — сказал Трамп.

Коалиция желающих готова контролировать будущее мирное соглашение между Украиной и Россией

Коалиция желающих — объединение стран, пообещавших помощь Украине в противостоянии с Россией, готова контролировать будущее мирное соглашение между двумя странами. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

Премьер Великобритании Кир Стармер

Он сообщил, что военный план коалиции готов к реализации после достижения соглашения о прекращении огня. Стармер назвал предстоящий саммит Трампа и Путина чрезвычайно важным и отметил, что сейчас есть шанс на разрешение конфликта.

«Мы никогда не были так близки к жизнеспособному решению, к пути, который бы привел к прекращению огня. Сейчас такой шанс появился благодаря усилиям президента», — отметил Стармер.

Последний шанс повлиять на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что его цель на переговорах с Путиным — добиться перемирия и выяснить возможность мирного урегулирования. Об этом он сообщил Зеленскому и европейским лидерам на видеоконференции 13 августа, пишет издание Axios.

Анализируя видеоконференцию медиа отмечает, что глава украинского государства предостерег Трампа не доверять Путину. В ответ американский лидер заявил, что не будет решать территориальные вопросы без Украины, но предположил, что обмен территориями может быть частью соглашения.

Европейские лидеры, в частности Макрон, выразили обеспокоенность, но Трамп заверил, что не будет поддерживать признание оккупации украинских земель Россией.

Зеленский настаивает на трехсторонних переговорах, но Путин отказывается.

«Да, президент в последнее время был не в восторге от Путина. Но это в прошлом. Он настроен оптимистично. Мы оптимистичны, но не безумны. Это сложно», — рассказал один из американских чиновников.

Axios отмечает, что советники американского президента верят в возможность соглашения из-за «усталости» сторон от войны, тогда как Европа скептически относится к намерениям Путина.

Трамп, по словам его советников, смотрит на процесс поэтапно, сосредотачиваясь на достижении краткосрочного прогресса, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к соглашению.

В то же время, издание Financial Times отмечает, что Дональд Трамп пытается достичь соглашения о прекращении огня в Украине на предстоящей встрече с Путиным, но территориальные вопросы не обсуждаются. Об этом после переговоров с Трампом и Зеленским сообщили лидеры ЕС, в частности Макрон, заявивший, что никаких планов по обмену территориями нет.

