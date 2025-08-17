Обмену нет, заморозке да: что говорит Зеленский о требованиях Путина

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не торгует своими территориями.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, комментируя так называемый «обмен территориями», который требует Путин.

Глава государства напомнил, что России не удалось захватить весь Донбасс почти за 12 лет войны.

Реклама

«У Путина много требований, но мы не знаем, всех из них. Если их реально так много, это займет много времени. Необходимо прекратить огонь и работать над финальным соглашением», — предложил Зеленский.

По мнению Зеленского, «реальные переговоры могут начаться там, где находится линия фронта сейчас».

«Контактная линия — это лучшая линия для разговоров», — сказал он.

Зеленский напомнил, что Путин не смог захватить всю Донбасс за почти 12 лет войны. Также глава государства подчеркнул, что Конституция Украины делает невозможным «сдачу территорий» или «торговлю землей».

Реклама

«Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока что Россия не показывает никаких признаков того, что трехсторонняя встреча произойдет. Если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции», — подытожил Зеленский.

Что сказала на брифинге с президентом Зеленским Урсула фон дер Ляен, читайте по ссылке.