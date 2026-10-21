«Обнадеживающий прогресс»: зять Трампа оценил шансы на заключение мира между Украиной и РФ

Заявление Кушнера: Есть реальная возможность выйти за пределы этой войны / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Трампа и его зять Джаред Кушнер заявил о достижении «обнадеживающего прогресса» на переговорах по Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

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По словам Кушнера, в последние дни удалось добиться обнадеживающего прогресса в переговорах.

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«Стив Уиткофф и я благодарны Дональду Трампу его лидерство и нашим украинским, европейским и российским коллегам за конструктивное взаимодействие. Впереди еще много тяжелой работы, но у нас есть реальная возможность выйти за пределы этой войны и построить основу для длительного мира, безопасности и процветания для последующих поколений», — сказал он.

Напомним, 20 октября в Осло прошли переговоры представителей Украины, Европы и США.

Сегодня, 21 октября, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге провел переговоры с диктатором Путиным.

Уиткофф после встречи Санкт-Петербурга с Путиным анонсировал трехсторонние переговоры Украины, США и РФ.

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Сам диктатор Путин также заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине в 10 числах ноября.

Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что война в Украине близится к концу.

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