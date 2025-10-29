План мира для Украины предусматривает два этапа: СМИ обнародовали подробности

Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляен / © Associated Press

Европейская служба «Радио Свобода» опубликовала детали закрытого 12-пунктового плана, преследующего цель прекращения войны в Украине. Сейчас это только черновик, ведь отмечает, что документ не обсуждался на самых высоких уровнях и является наработками, над которыми с весны велась работа в «Коалиции желающих».

Об этом пишет Радио Свобода.

Несмотря на то, что чиновники ЕС оценивают вероятность согласия Путина как очень низкую, план содержит ряд радикальных предложений.

12 пунктов: от перемирия в фонд восстановления

План построен вокруг двух этапов и включает следующие положения:

Этап I: прекращение огня и перемирие

Начало перемирия. Остановка огня «начнется через 24 часа после того, как стороны примут этот план». Заморозка фронта. Линия фронта будет заморожена на тех рубежах, на которых она находилась на момент начала прекращения огня. Мониторинг Контроль за прекращением огня начнется «немедленно под руководством США с использованием спутников, дронов и других технологических средств». Режим ненападения. Во время прекращения огня Украина и Россия не будут атаковать друг друга или пытаться отвоевать новые территории. ЗАЭС. Запорожская АЭС предлагается передать из-под контроля РФ неназванной третьей стороне и начать переговоры о возвращении ее под контроль Украины. Построение доверия и санкций. Предусматривается принятие «мер по построению доверия», а именно «отмена отдельных символических санкций» против РФ после того, как прекращение огня продлится согласованное количество дней. Возвращение РФ. Россию планируют снова принять в международные организации, из которых ее исключили. Совет мира под председательством Трампа. Во время перемирия должен быть создан Совет мира под председательством Трампа для надзора за выполнением окончательного мирного плана.

Этап II: мирные переговоры и восстановление

Окончательная контактная линия. Непосредственно на мирных переговорах будут обсуждены вопросы окончательной линии контакта, которая будет оставаться в силе до тех пор, пока стороны не договорятся о постоянном управлении оккупированными территориями. Это предполагает создание зон безопасности вокруг линии контакта, где запрещена военная деятельность. Мониторинг зон безопасности будет проводиться международной комиссией. Гарантия безопасности. Прописаны гарантии безопасности, но без конкретики. Культурный диалог. Начало диалога на высоком уровне между Киевом и Москвой с целью «углубления взаимопонимания и уважения языкового, культурного и религиозного разнообразия». денежные механизмы. Создание фонда восстановления Украины, для которого могут использоваться замороженные российские активы. По мере реализации плана РФ будут постепенно сниматься санкции. Украина и РФ начнут процесс согласования компенсации за военный ущерб за счет замороженных активов на Западе. Предусматривается механизм, по которому при повторном нападении на Украину автоматически применяются все санкции и изоляционные меры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и «коалиция решительных» будут вместе работать над планом прекращения огня в течение следующих 10 дней. Но президент России Владимир Путин вряд ли примет этот план.

По данным Bloomberg, европейские страны совместно с Украиной готовят 12-пунктовое предложение для завершения войны, предусматривающую прекращение боевых действий по текущим линиям.

Гарантировать безопасность Украине уже готовы 26 стран.