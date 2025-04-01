Обновленное соглашение с США о ископаемых: Зеленский рассказал детали

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинская и американская команды работают над новым «драфтом» соглашения о полезных ископаемых.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«Что касается этого соглашения, нового драфта этого соглашения, над которым работают наши команды — украинская и американская. В настоящее время работают юристы. Об этом можно говорить с командой министерств. Потому что это соответствующие юридические компании, нужен к ним запрос. Какая из этих компаний будет работать — сейчас будет решено в ближайшие дни», — говорит Зеленский.

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Президент уточнил, что вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было.

«Вопрос ЕС — мы это связываем. Это соглашение не может идти вопреки нашему будущему в ЕС. Я не буду говорить о рисках, пока не дадут свою резолюцию юристы», — подытожил он.

Ранее мы писали, сможет ли Киев заключить выгодное соглашение с США и сохранить военную помощь.

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