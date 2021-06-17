Обновленное сотрудничество является далекой перспективой: в ЕС прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений с Россией

В то же время Борель говорит, что Европа должна продолжать работать с Москвой по ряду вопросов.

Отношения между ЕС и Россией скованные в "негативную спираль" и есть вероятность дальнейшего ухудшения ситуации. Впрочем, Евросоюзу необходимо сотрудничать с РФ в сферах климата, здравоохранения, некоторых вопросов региональной и глобальной безопасности.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель, сообщают DPA и DW.

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Боррель озвучил обновленную политику Евросоюза в отношении России, разработанную совместно с Европейской комиссией, и подчеркнул, что ЕС должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям с Россией в надежде на их улучшение в будущем.

"В сегодняшних условиях предлагается одновременно противодействовать, сдерживать и взаимодействовать с Россией в указанном порядке. Противодействовать, сдерживать и взаимодействовать на общем понимании целей России и подходе, который мы можем назвать принципиальным прагматизмом... В нынешних условиях обновленное партнерство, которое бы позволило нам реализовать весь потенциал тесного сотрудничества с Россией, — это отдаленная перспектива. Поэтому ЕС должен быть реалистичным и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, которые сейчас и так на самом низком уровне", — добавил Боррель.

По его словам, ЕС должен "противодействовать" нарушением прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая оборонный потенциал и тесно сотрудничая с G7 и НАТО, а также "привлекать" Россию в вопросы, которые вызывают взаимный интерес.

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