Обновленный мирный план США и Украины: согласится ли Кремль?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о «колоссальном прогрессе» в Женеве по мирному плану для Украины. Хотя Белый дом утверждает, что Киев согласился с обновленным рамочным соглашением, остается главный вопрос: готова ли Россия пойти на компромисс, когда Кремль не чувствует давления со стороны США.

Об этом говорится в статье CNN.

Заявления Рубио после переговоров в Женеве

Рубио демонстрировал впечатляющий оптимизм в Женеве после напряженного дня переговоров, во время которых Вашингтон пытался убедить Украину принять обновленные американские предложения по завершению войны.

«Я очень оптимистично настроен, что мы сможем достичь результата, ведь мы сделали колоссальный прогресс«, — сказал госсекретарь США во время поздней пресс-конференции в американской миссии в Швейцарии.

По словам Рубио, даже президент США Дональд Трамп, который за несколько часов до того резко критиковал украинскую власть за, по его мнению, недостаточную благодарность, был «очень доволен теми отчетами, которые мы ему предоставили о достигнутом прогрессе».

Несмотря на это, госсекретарь, который неожиданно выступал перед журналистами без руководителя украинской делегации Андрея Ермака, как это было ранее в тот же день, избегал конкретики относительно достигнутых результатов.

«Я не собираюсь вникать в детали наших обсуждений, потому что процесс продолжается», — подчеркнул Рубио, одновременно отметив, что «пункты, которые остались, не являются непреодолимыми».

Впрочем, учитывая глубину компромиссов, которых требуют от Украины в открытой версии американского плана — а этот документ многие называют существенно играющим в пользу России — утверждать, что все препятствия легко преодолеть, представляется маловероятным.

Одним из самых чувствительных пунктов является передача России стратегических территорий на Донбассе, которые Москва захватила, но полностью не контролирует. Для Киева это давно определенная «красная линия», ведь речь идет о «фортификационном поясе» укрепленных городов и поселков, ключевых для обороны страны.

По документам, которые видели журналисты CNN, предполагается создание там российской демилитаризованной зоны, куда российские войска не смогут заходить. Однако требовать от украинской армии добровольно отдать территории, за которые солдаты сражались и погибали, будет чрезвычайно сложно.

Не менее дискуссионным является предложение ограничить численность украинских Вооруженных сил. Хотя в плане США и говорится о максимуме в 600 тыс. военных, в Европе опасаются, что это ослабит обороноспособность страны в будущем.

Несмотря на это, Вашингтон, похоже, как никогда решительно настроен добиться заключения соглашения и дал понять, что ожидает от Киева согласия. США даже пригрозили прекращением военной помощи.

Обновленный мирный план: довольна ли Украина и согласится ли РФ

В обнародованном 23 ноября вечером заявлении Белого дома указано, что после уточнений, сделанных американскими, украинскими и европейскими чиновниками в Женеве, Киев считает обновленный документ таким, что «отвечает их национальным интересам».

«Украинская делегация подтвердила, что все их ключевые вопросы — гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода навигации и политический суверенитет — были тщательно проработаны во время встречи», — говорится в заявлении.

Однако даже если новая редакция действительно удовлетворяет Украину, совсем не факт, что она устраивает Россию, которая до сих пор не отступила от своих максималистских требований. И Кремль пока не почувствовал серьезного давления со стороны США.

Во время брифинга в Женеве Рубио постоянно избегал ответа на вопрос, ожидают ли Соединенные Штаты от России — так же, как от Украины — реальных уступок.

Однако, если Белый дом действительно стремится достичь того, что называет «прочным, всеобъемлющим миром» в Украине, то заставить Кремль пойти на компромисс может стать ключевой задачей.

Напомним, в Белом доме заявили, что в результате конструктивных переговоров в Женеве 23 ноября представители США и Украины разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Стороны подтвердили значительный прогресс в согласовании позиций и договорились, что будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Окончательные решения в рамках соглашения будут принимать президенты обеих стран.