Оборонный потенциал Европы на грани: эксперт предупредил о возможных последствиях

Европе нужна новая оборонная структура, чтобы оградить себя от угроз, в том числе со стороны России.

Об этом рассказал военный аналитик, историк Михаил Жирохов сказал в эфире КИЕВ24.

"Мое мнение, что НАТО уже умерло в том виде, в котором оно было основано. И сейчас будет создаваться новая европейская оборонная структура, неизвестно на базе чего. Скорее всего, на базе Европейского Союза, который имеет развитые институты. Так или иначе, Европа сможет мобилизоваться. К сожалению, три года, которые мы воюем в широкомасштабном конфликте, они не добавили Европе какого-то баланса, каких-то элементов реорганизации. Только сейчас, после того как к власти пришел Трамп, они начали что-то делать", — рассказал он.

По его словам, это очень сложный и непростой процесс. И, скорее всего, он закончится объединенными европейскими силами, о которых говорят последние 50 лет точно. А теперь это уже необходимость.

"Не просто теоретическая возможность, а необходимость того, чтобы эти вооруженные формирования, вооруженные силы могли защитить Европу от, прежде всего, россиян. Здесь вопрос в том, что оборонные возможности Европы сейчас находятся на минимуме. 20 лет не строили ни единого нового танка. 20 лет не пополнялись никакие артиллерийские снаряды. И сейчас развертывание промышленности сталкивается с огромными проблемами. Деньги есть, но нет людей, нет токарей, нет просто механиков, которые бы работали на этих заводах, оборонных заводах", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в большинстве вооружений есть американские компоненты. В большинстве вооружений есть китайские компоненты. Европейских аналогов просто не существует.

"Поэтому эти проблемы имеют довольно серьезные последствия на данный момент. И как они будут решены? Ну, просто заливать деньгами это не получится", — добавил Жирохов.

Напомним, еще во время первого срока в Белом доме Дональд Трамп не скрывал своего недовольства Альянсом. Трамп утверждает, что США — главная движущая сила НАТО и уже намекнул на уход с лидерской позиции. Он может начать выводить войска США из Европы или прекратить поставки необходимого вооружения.

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