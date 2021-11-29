Обороноспособность страны: Рада заслушает Резникова во время часа вопросов к правительству

Обороноспособность страны: Рада заслушает Резникова во время часа вопросов к правительству

Министр выступит 3 декабря.

Верховная Рада заслушает министра обороны Алексея Резникова.

Решение об этом было принято во время согласительного совета 29 ноября.

Произойдет в пятницу, 3 декабря, во время часа вопросов к правительству в пятницу 3 декабря.

Следует отметить, что предложение пригласить в парламент нового министра Алексея Резникова с докладом на тему "Обороноспособность Украины 2021 года: итоги года безопасности и перспективы" поддержали единогласно все руководители фракций и групп.

К слову, депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко предложила спикеру Руслану Стефанчуку попросить президента Владимира Зеленского провести закрытую встречу с главами всех фракций по ситуации на границе с Беларусью, а также возможному государственному перевороту. Инициативу Геращенко участники согласительного совета не поддержали.

Напомним, Верховная Рада 4 ноября проголосовала за нового министра обороны Украины. Министерство обороны возглавил Алексей Резников. Он 1 ноября написал заявление об освобождении от должности вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. К слову, его отставку 3 ноября поддержала Рада.

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