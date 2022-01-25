Оборудование и боеприпасы для ВСУ: в Украину прибыла новая партия военной помощи США

Очередная партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине.
25 января в аэропорт Борисполь прибыл груз с современным оборудованием и боеприпасами для поддержки Вооруженных Сил Украины в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Специальный рейс из США должен был прибыть еще во вторник утром, но по неизвестным причинам прибыл в 15:50, пишет "Украинская правда".
Спецрейс из США разгружается в терминале В.
Напомним:
22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, влючая около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января — вторая часть военной помощи Соединенных Штатов — это более 80 тонн оружия для украинской армии.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что военная помощь Украине от стран-партнеров не будет прекращаться.
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