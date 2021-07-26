Обострение на Ближнем Востоке: Израиль атаковал базу ХАМАС в Секторе Газа

ХАМАС запустил воздушные шары с зажигательными устройствами в сторону Израиля.

Истребители ВВС Израиля атаковали военную базу ХАМАС.

Об этом информирует армия обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на воздушные шары с зажигательными устройствами, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, содержащей инфраструктуру и средства, используемые для террористической деятельности", — говорится в сообщении.

В ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, на которой располагались средства, используемые для террористической деятельности.



База находилась рядом со школой.



Мы продолжим реагировать на любые попытки террора. pic.twitter.com/s3fSnDZETq — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) July 25, 2021

Израильские военные заявили, что находилась недалеко от гражданских объектов в Газе, в том числе от школы.

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"Мы будем продолжать реагировать на любые попытки террора со стороны Газы", — подчеркнули израильские военные.

Ранее израильские СМИ заявили, что три пожара были потушены в округе Эшколь на границе с Сектором Газа. Они были результатом взрыва шаров с зажигательными устройствами, запущенными из Сектора Газа.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС, контролирующим Сектор Газа. Сейчас стороны соблюдают режим прекращения огня.

В период с 10 по 21 мая в результате ракетных ударов и артиллерийского обстрела со стороны Израиля погибли 254 палестинца, в том числе 66 детей и несколько боевиков. В то же время 12 израильтян погибли в результате атаки со стороны Газы.

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