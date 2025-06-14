Обострение на Ближнем Востоке: Зеленский назвал риски для Украины

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Удары Израиля на Иран привели к резкому повышению цены на нефть. Для Украины это отрицательно, пока нет прайскепов. Москва усугубляется за счет больших доходов от экспорта нефти.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Если будут прайскепы, будет ограничена цена, то, наверное, риски уменьшаются. Хотя кто-то будет обходить и это. То есть полностью от рисков вы не сможете уйти. Этот фактор нам точно не помогает", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина хочет обсудить с американской стороной введение прайскепов и применение санкций против энергетики РФ.

Кроме того, говорит Зеленский, необходим также детальный анализ ударов израильской армии по иранской оборонной индустрии.

"Если мы говорим, что Иран союзник русских в поставке оружия, то нанесены ли серьезные удары по производству "Шахедов" и ракет, других способностей? Будем надеяться, что соответствующее производство или передача "русским" уменьшится. Это помогает Украине", - пояснил президент.

Следствием эскалации ситуация на Ближнем Востоке является увеличение помощи Израилю.

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"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, замедливший помощь Украине. Это факт. Потому что уменьшение или замедление - для нас, если честно, одно и тоже. Я думаю, что это три главных фактора", - заявил украинский лидер.

Четвертый фактор, подчеркнул президент, – это поведение России. Впрочем, говорит Зеленский, "на этот вопрос мне пока затрудняюсь ответить".

Напомним, Израиль 13 июня мощно ударил по Ирану. На фоне взаимных атак выросли цены на нефть. Именно это может увеличить доходы РФ от продаж топлива и улучшить способность Москвы поддерживать военные усилия против Украины, считают аналитики ISW.

Израильская военная операция, развернувшаяся против ядерных объектов, ракетных баз, ученых и военных генералов Ирана, стала результатом восьми месяцев интенсивной тайной подготовки. Целью, по словам премьера Биньямина Нетаньяху, является "устранение" ядерного и баллистического потенциала Ирана.

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Дата публикации 08:21, 14.06.25 Количество просмотров 33 Взрывы в Израиле - уже есть первая жертва! Массированная ночная атака!