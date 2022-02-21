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Обострение на Донбассе и признание "ЛДНР": онлайн-брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

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Обострение на Донбассе и признание "ЛДНР": онлайн-брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

Право на владу

Президент России признал "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР".

После признания президентом России Владимиром Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, в Киеве продолжается заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По итогам его части заседания ожидается брифинг:

Напомним:

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