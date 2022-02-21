Обострение на Донбассе и признание "ЛДНР": онлайн-брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова

Президент России признал "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР".

После признания президентом России Владимиром Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, в Киеве продолжается заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. По итогам его части заседания ожидается брифинг:

Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: