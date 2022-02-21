Обострение на Донбассе: Макрон договорился с Путиным немедленно собрать заседание ТКГ для прекращения огня

Обострение на Донбассе: Макрон договорился с Путиным немедленно собрать заседание ТКГ для прекращения огня

В Елисейском дворце также сообщили, что не исключают встречи на самом высоком уровне с участием Украины и РФ.

Провести в ближайшие часы заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) для прекращения огня на Донбассе. Об этом во время телефонного разговора в воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон договорился с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 февраля.

В Елисейском дворце также сообщили — не исключают встречи на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников для выработки нового порядка безопасности в Европе.

Соединенные Штаты также не оставляют попыток дипломатического урегулирования: на этой неделе в Женеве снова ждут встречи руководителей американской и российской дипломатий — если Россия не нападет на Украину раньше, уточнили в Белом доме. Они снова попытаются убедить Путина не прибегать к открытой военной агрессии.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден согласен на встречу с Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. Заметим, что повестка дня саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

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