Обострение на украинских границах и ситуация с Саакашвили. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о тактической политике Украины и шагах на ближайшие несколько дней и недель. Читать дальше –>
- Польша стала целью гибридной атаки КГБ Белоруси. Об этом в телеобращении к польскому народу заявил президент РП Анджей Дуда. Читать дальше –>
- Европейский Союз с беспокойством следит за ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины и действиями Российской Федерации вблизи украинской границы и на Крымском полуострове. Читать дальше –>
- Члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания готовы обсудить новые меры в отношении Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей. Читать дальше –>
- Личный врач задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе просит грузинское Минздрав провести встречу с консилиумом для решения вопроса его перевода в гражданскую клинику. Читать дальше –>