Обострение ситуации: на польско-белорусской границе мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС

На участке украино-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

На польско-белорусской границе произошло обострение ситуации: мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в сообщении Facebook.

"В такие критические моменты важно проявлять солидарность и поддержку дружественному государству. Провел телефонный разговор с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминский и заверил, что Украина поддерживает Польшу в это непростое время. Мы искренне надеемся, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к развитию. ние искусственно инспирированного кризиса", — заметил он.

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Чиновник добавил, что на участке украинско-польской границы заработает координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев. Обмен оперативными и разведывательными данными между Украиной и Польшей, ознакомление с тактикой координирующих действий мигрантов и сил – вот основные задачи работы этой группы.

Мы очень оперативно будем рассматривать любой запрос польской стороны в оказании помощи в этой ситуации.

Также я инициировал встречи министров иностранных и внутренних дел – Польши, Литвы, Украины – на платформе "Люблинского треугольника". Так сможем еще более мгновенно координировать свои действия для противодействия внешним вызовам. И еще раз подчеркну: ситуацию по охране государственной границы держу под личным контролем. А усилия всех пяти структур МВД как единственный кулак внутренней безопасности Украины консолидированы – в этом наша основная сила", — резюмировал он.

Напомним, на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты. Накануне белорусские пограничники обнародовали видео, где раздают курдам бутылки с водой. Украинская разведка насчитала, что в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

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