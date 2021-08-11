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Обострение ситуации в Афганистане и невозможность коллективного иммунитета из-за "Дельты". Пять новостей, которые вы могли проспать

Обострение ситуации в Афганистане и невозможность коллективного иммунитета из-за "Дельты". Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала афганское радикальное движение "Талибан" остановить кровопролитие в стране и вернуться за стол переговоров. Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Читать дальше ->
  • Сторонники радикального движения "Талибан" захватили город Пули-Хумри, который является административным центром провинции Баглан, расположенной на севере Афганистана. Читать дальше ->
  • Штамм коронавируса "Дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, ведь он будет заражать даже людей, которые уже получили прививки. Читать дальше ->
  • NASA отложит полет на Луну, который был запланирован на 2024, из-за неготовности скафандров. Читать дальше ->
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